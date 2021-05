Motivació intrínseca i motivació extrínseca

La motivació és l’energia necessària per aconseguir els nostres objectius personals i està determinada per la nostra actitud. Aquesta és la que marca el camí a seguir i la motivació es el combustible. Ara, segons el motiu del per què volem aconseguir l’objectiu, una vegada s’esgoti la motivació la renovarem o la deixarem estar. Estic parlant ara si, de les parts intrínseca i extrínseca.

La primera és interna a nosaltres, són les ganes de gaudir de l’objectiu, ens proporciona alegria i benestar, per l’altra banda, la segona és el motiu. Pot ser social, estar a la moda, forçat, etc. qualsevol objectiu desitjat comença per la part externa, però es manté per la intrínseca, perquè és la que ens manté en moviment. Encara que ens costi, mentre ho estem intentant, estem gaudint del moment, es una satisfacció personal, ja sigui aprendre noves llengües, fer esport, aprendre a ballar, estalviar, emprendre un negoci, etc.

Sense ella, al poc temps de començar, s’abandona, ja que l’extrínseca és la part explosiva, ens impulsa però a cada hora que passa, va perdent força i no és renovable. És el motiu principal per a començar però, si no va seguit pel compromís, la disciplina i la constància, no hi ha res a fer.

Aquests tres conceptes formen l’actitud de la persona, ha d’estar el compromís amb un mateix i ha d’haver-hi la disciplina per poder ser constant en el temps. La disciplina és la forma de comportar-se, s’aprenen nous hàbits i costums per poder afrontar els obstacles què vagin sortint i la constància és el resultat final. Qualsevol objectiu aconseguit és el fruit de la constància.

