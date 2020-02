Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han demanat precaució en les activitats de muntanya a causa de la imminent baixada de temperatures prevista a partir d’aquesta mateixa tarda de dimarts. El canvi de temps variarà les condicions de la neu i està previst que el mantell nival es glaci, fet que augmentarà el risc de caigudes i afavorirà el lliscament.

Arran d’aquests condicions meteorològiques, els Bombers desaconsellen la utilització de raquetes de neu. També insten els excursionistes a portar grampons i informar-se de la predicció del temps a través del web i els perfils del Servei Meteorològic de Catalunya a les xarxes socials.

A Andorra, el Servei Meteorològic d’Andorra no preveu gaires variacions en la tendència del risc d’allaus. Segons diu en el seu butlletí de perill d’allaus d’aquest dimarts, “el regel d’aquesta passada nit no ha estat tant eficaç i l’aportació d’humitat per la pluja del matí crearà problemes de neu humida i lliscaments basals al nord. Durant el dia, la temperatura baixarà i hi haurà menys probabilitat de desencadenament de neu humida. Els lliscaments basals del nord poden perdurar tot i que baixin les temperatures i nevi feblement durant la nit, ja que continuarà circulant aigua líquida per l´interior del mantell. Al centre i sud la humidificació del mantell serà menys important i el perill d’allaus és inferior”.