L’Àrea de Museus i Monuments dona el tret de sortida a les activitats complementàries a les mostres permanents per aquest 2020 amb l’adaptació teatral de la novel·la de l’autor local Joan Peruga ‘Últim estiu a Ordino’ al Museu Casa d’Areny-Plandolit. L’àrea organitza un seguit de propostes, totes elles relacionades amb la cultura i el patrimoni del país, que van des de la música fins al teatre.

La primera proposta d’enguany tindrà lloc aquest proper divendres 7 de febrer a les 21h. Les membres de la companyia de teatre An-danda-ra, transformades en la Sumpta (Lis Caubet), Donya Carolina (Carol Caubet) i la dida Antònia (Mercè Canals), faran reviure als espectadors la història de la família directa del baró Don Guillem, un dels principals caps de casa de la família d’Areny-Plandolit.

L’obra narra les vivències de la Sumpta, filla de Donya Carolina i de Don Guillem d’Areny-Plandolit, barons de Senaller i Gramenet. A la mort del pare, acompanya la baronessa fins a Barcelona per defensar l’herència de la casa dels plets posats pels fills de la primera dona del baró. Malgrat que hi viu un amor intens amb el Ventura, no s’acostuma a la vida de la ciutat i somia amb el retorn a la vall d’Ordino.

Les persones interessades a assistir a la representació poden adquirir les entrades a un preu de 10 euros de manera anticipada al Museu Nacional de l’Automòbil, la Casa Museu d’Areny-Plandolit, el Museu Casa Rull, la Farga Rossell, la Casa de la Vall i l’Espai Columba o, depenent de la disponibilitat, el mateix dia a les taquilles del Museu Casa d’Areny-Plandolit.