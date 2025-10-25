Els apartaments turístics portaran a la Batllia la pèrdua de llicències

L’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics portarà la setmana que ve a la Batllia una demanda en la qual demanen que una llicència turística no es perdi si es ven el pis. Ja ho van fer un cop, fins a arribar aquest estiu al Constitucional, que els va tancar la porta al·legant que l’entitat no tenia capacitat d’impugnar la llei. Ara ja tenen un centenar de casos reals i tornaran a començar el circuit judicial. Així ho publica el mitjà AndorraDifusió.
D’altra banda, i al revés de les crítiques que els allotjaments turístics solen generar, el president de l’associació, Àlex Ruiz, ha defensat que “contribueixen a mantenir molts dels edificis que, si no, serien buits”. El futur dels allotjaments turístics al país no es preveu gaire positiu, segons el president, ja que no tenen un full de ruta clar degut al marc jurídic actual.
Segons Àlex Ruiz, alguns propietaris esperaran fins al final del que els permet la Llei òmnibus, que restringeix les condicions per a seguir sent turístics, per a treure’ls al mercat de lloguer. Finalment, celebra que el mercat francès s’acosti cada cop més a Andorra la Vella.