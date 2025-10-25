El conductor d’un turisme pateix ferides en un accident a Escaldes

Tercer accident de circulació amb persones ferides a la xarxa viària andorrana, aquestes darreres hores, després dels registrats divendres a la nit a Sant Julià de Lòria i aquest matí a la Massana. El tercer sinistre de trànsit s’ha localitzat a la carretera general número 2 (CG-2), a la rotonda del Gall, a la parròquia d’Escaldes-Engordany.
En aquest tercer incident viari s’ha accidentat un turisme amb matrícula del Principat d’Andorra, sense que hi hagi hagut cap altre vehicle involucrat. Segons ha informat el servei de Policia, el conductor de l’automòbil, un home de 56 anys i veí de les valls, ha resultat ferit en el succés. El servei de l’ordre ha rebut l’avís alertant dels fets a les 13:44 hores.