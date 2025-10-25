El Tren dels Llacs tanca la 17a temporada amb un 9% més de viatgers

El Tren dels Llacs, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha finalitzat aquest dissabte la dissetena temporada amb un balanç molt positiu. La històrica línia ferroviària, que aquest any ha estat en servei des del 26 d’abril, ha tingut 6.692 passatgers, un 9% més que la temporada anterior. També destaca l’ocupació de totes les circulacions, que ha estat d’un 98,41%. Durant set mesos, s’han realitzat un total de 27 circulacions, de les quals 23 corresponen al Tren dels Llacs Històric amb locomotores i cotxes d’època, i quatre al Tren dels Llacs Panoràmic, operat durant els mesos de juliol i agost.
Aquesta temporada, el Tren Històric ha millorat l’experiència turística amb la incorporació d’un servei de viatges guiats per un guia a bord durant tot el recorregut, que ha explicat en directe històries i curiositats del territori per on passa el tren, de gran riquesa paisatgística. Una novetat que ha estat ben rebuda pels clients. Aquesta iniciativa s’afegeix a l’oferta complementària del territori, com la visita al Centre d’Interpretació de Fauna i natura dels Pirineus, situat a l’antiga estació de la Pobla de Segur, l’Espai Raier, el Molí de l’Oli, la Casa Mauri o les Botigues de Salàs de Pallars, entre d’altres.
Tren dels Llacs, un destí en si mateix
El Tren dels Llacs és un tren amb una locomotora històrica que travessa un territori únic. El temps s’atura al Tren dels Llacs i transporta els passatgers a una altra època. L’itinerari comença a Lleida i arriba fins a la Pobla de Segur, travessant 40 túnels, 75 ponts d’una bellesa exuberant i quatre grans llacs. Per la seva finestra es poden observar els embassaments de Sant Antoni, Terradets, Camarasa i Sant Llorenç de Montgai.
Aquest servei turístic va néixer l’any 2009 amb l’objectiu de convertir-se en un referent que contribueixi a la dinamització econòmica de les comarques de La Noguera i el Pallars Jussà. Ferrocarrils opera el servei amb el suport de la Diputació de Lleida i de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida.