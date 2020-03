Normalment identifiquem els llocs per les imatges que han estat més exposades. Així, es va configurant l’imaginari d’un indret que normalment pot tendir a la simplificació. Hem volgut fer l’exercici d’assenyalar també alguns paisatges que potser no són els més habituals però que tenen una bellesa extraordinària i també una memòria humana molt vinculada a la cultura d’aquest territori.

1. Conjunt monumental de les Torres de Fals

Valls com la de Rajadell o de la Riera de Fals que recorren el Cardener, marcaven la direcció de conquesta dels comtats catalans vers els territoris de l’oest com la Segarra, en el que era el límit històric de la Catalunya Vella. Un testimoni d’aquest antic territori fronterer, al vessant dret de la riera de Fonollosa, és el conjunt monumental format per les torres de l’antic castell de Fals, l’església de Sant Vicenç de Fals, la seva rectoria i el cementiri; del qual se’n tenen les primeres notícies el 995.

Unes Torres de Fals que amaguen un munt d’històries com la de la vescomtessa d’Osona-Cardona, Engonça; la del castlà Bernat o la de l’enfrontament entre les dues torres durant la guerra civil catalana.

2. El camí a Sant Salvador de les Espases des d’Olesa de Montserrat

El camí cap a Sant Salvador de les Espases és una de les rutes més populars entre els habitants d’Olesa de Montserrat i altres municipis propers, però encara passa desapercebuda per a molts amants de la muntanya de fora d’aquesta zona. Les impressionants vistes del massís de Montserrat que es poden apreciar des del cim on es troba l’ermita o des d’altres punts del recorregut valen la pena per fer una aturada en aquesta zona plena d’història.

3. El tresor amagat al Castell de Castellar

El Castell de Castellar (Aguilar de Segarra) compleix més de mil anys d’història i encara avui s’aixeca imponent entre turons i serres. Aquest castell de pedres i parets reals guarda un testimoni únic i magnífic del seu passat, el testament de Seguí de Castellar, el primer senyor que va tenir i que data de 1022. Així que tot i tractar-se d’un castell de menudes dimensions, les històries que amaga són immenses i a través d’aquestes se’ns revelarà una part interessantíssima de la vida dels nostres avantpassats, explicada a través de romanços apassionants.

4. Les Flandes de Piera

Pels voltants de la població de Piera s’amaga un paratge curiós, diferent de l’entorn muntanyós al qual estem acostumats en aquest territori. Alguns diuen que per la seva similitud, el paratge de Les Flandes de Piera es pot comparar amb el Cañón del Colorado dels Estats Units, això si en miniatura.

És una zona que s’estén al llarg de 64 hectàrees on l’erosió de l’aigua ha deixat al descobert un impressionant paisatge argilós d’alt valor, que s’ha anat modelant a poc a poc amb el pas dels anys. De fet, les argiles pertanyen al Miocè Superior i tenen una edat aproximada d’uns 5 o 6 milions d’anys. Són formacions argiloses de veritable singularitat i bellesa, esveltes, de diferents mides i formes, de tonalitat ocre, trencada únicament pel verd de la vegetació que creix entre les roques.

5. Els cinc nuclis de població medievals de Pujalt

Pujalt és un municipi situat al límit de la comarca de l’Anoia amb la Segarra. El seu terme és molt ampli i la població es reparteix en cinc petits nuclis: Pujalt, Conill, la Guàrdia Pilosa, l’Astor, Vilamajor i Pujalt. Tots ells conserven les construccions antigues de les cases, moltes d’elles de pedra, carrerons estrets, costeruts… així com portals de muralla, passos coberts, esglésies romàniques i gòtiques, i restes de castells.

Per www.surtdecasa.cat