Detingudes dues persones amb 30 rotllos i una bobina de cable elèctric sostrets de diferents obres de construcció

La Policia ha detingut, la matinada d’aquest passat dijous, a Sant Julià de Lòria, dos joves de 21 i 24 anys, un dels quals no resident, com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni. L’avís el va donar un vigilant de seguretat quan va veure els dos nois manipulant material elèctric prop d’uns contenidors d’escombraries. La Policia s’hi va desplaçar immediatament i els va controlar intentant extreure el cablejat d’una bobina. Els agents van fer les verificacions corresponents i van localitzar, dins del maleter del vehicle que utilitzaven, un cotxe amb matrícula andorrana, un total de 30 rotllos més de cable elèctric.
Un dels dos joves seria qui hauria sostret el cable de diferents obres de construcció del país els darrers dies amb l’objectiu d’extreure’n el coure per a vendre’l. Tot el material té un pes de 246 kg i està valorat en uns 3.000 euros. Els experts en delictes contra el patrimoni de la Policia mantenen la investigació oberta per a esclarir si haurien actuat anteriorment.