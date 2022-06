Tret de sortida a les jornades comarcals del Matchfunding Arrela’t a l’Alt Pirineu i Aran

Ja s’han dut a terme les dues primeres jornades comarcals del Matchfunding Arrela’t a l’Alt Pirineu i Aran destinades a totes aquelles persones emprenedores que tenen un projecte a desenvolupar. En aquestes jornades es podrà aprendre com tirar endavant diferents iniciatives, crear xarxa amb emprenedors i emprenedores de la comarca i realitzar diferents tallers. El passat 31 de maig a Tremp es va treballar la primera part de qualsevol pla d’empresa o desenvolupament de projecte; “Com explico el meu projecte?”.

D’aquesta manera, les persones assistents van poder aprendre com havien d’explicar el seu projecte perquè algú que no els coneix pogués veure tot el seu potencial. A més, també es van treballar els primers apartats de qualsevol pla d’empresa. La segona jornada es va fer al Pont de Suert, el dia 1 de juny al matí.

Aquesta vegada, les emprenedores van tractar el tema de la viabilitat econòmica, amb Manolo Sánchez, qui va fer una aproximació realista i molt pràctica de com detectar si un projecte és viable i com aconseguir fer que ho sigui. Les dues jornades es van fer de manera presencial i, a la vegada, es van retransmetre per streaming perquè un major nombre de persones emprenedores poguessin rebre i seguir les sessions. A més, totes les persones participants tenen accés a la gravació de les jornades per tal de poder consultar la sessió tantes vegades com sigui necessari.

Aquests networkings s’emmarquen en el procés del “Matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran” on per segona vegada a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran engeguen una convocatòria de finançament col·lectiu de projectes amb retorn social al territori. Es preveu repartir 48.000€ o més en 6 projectes que s’escolliran, per part d’un jurat independent, en funció de les bases previstes.

Per aconseguir aquesta xifra, les administracions complementaran amb un fons públic de 24.000 € les aportacions que prèviament haurà fet la ciutadania a través de la plataforma de micromecenatge Goteo. Per fer realitat aquest projecte s’obre un procés de 3 fases: les jornades comarcals (com explicar el teu projecte), una jornada virtual de tot l’Alt Pirineu i Aran (com preparar una campanya de micro-mecenatge) i per últim la convocatòria de projectes per cofinançar-se amb el fons Matchfunding a través del micromecenatge.

El següent pas d’aquest procés seran les jornades comarcals de l’Alt Urgell i la Val d’Aran que es duran a terme a les capitals d’aquesta comarca els propers 8 i 9 de juny respectivament, en horari de mati. Totes aquelles persones interessades poden inscriure’s a les jornades de manera presencial o via streaming accedint a arrelat.fempirineu.cat/inscripció . Cal tenir en compte que les places són limitades i que per tant és necessari inscriure’s. A la jornada de l’Alt Urgell es treballarà “com establir objectius i indicadors” i el procés per aconseguir assolir aquells objectius que ens marca el projecte. Per altra banda, a la jornada de la Val d’Aran es treballarà la “comunicació del nostre projecte mitjançant les xarxes socials”.

D’aquesta manera, totes les persones tindran les eines necessàries per desenvolupar el seu projecte i assolir ser el projecte que dugui a terme el Matchfunding. Totes aquelles persones interessades poden consultar la informació sobre el projecte i les diferents jornades al web arrelat.fempirineu.cat.