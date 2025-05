L’OTSO Travessa d’Encamp arriba a la 42a edició fent rècord superant els 1.500 inscrits

L’OTSO Travessa d’Encamp, la cursa de muntanya més antiga dels Pirineus arriba a la seva 42 edició els pròxims 23, 24 i 25 de maig arribant als 1.515 inscrits, batent un nou rècord de participació. El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha recordat que la Travessa és un dels grans esdeveniments que tindran lloc aquesta primavera i estiu “seguint amb l’objectiu de tenir un programa d’activitats vinculades a la destinació de turisme esportiu que som”.

Una edició amb rècord d’inscrits i amb dues noves curses, la vertical i la infantil

L’esdeveniment esportiu, que arriba a la seva 42a edició i es consolida com una de les cites en el calendari de les curses de muntanya dels Pirineus, preveu un programa ple d’activitats com música, espais d’exposició i altres activitats al voltant del món de l’esport. El conseller ha agraït la col·laboració de totes les entitats que hi participen, així com els veïns i establiments de restauració i comercials de la parròquia.

Per la seva part el ministre Jordi Torres, ha indicat que “Andorra Turisme aposta de nou per aquest patrocini, que s’emmarca en l’estratègia de desestacionalització del turisme” i ha recordat que “el 98% dels participants l’any passat va afirmar que el principal motiu de visita al país era la Travessa, un 64% dels participants va manifestar la seva intenció de repetir en l’edició d’enguany, i un 94% dels participants, van dormir al país, amb una pernoctació mitjana de 2 nits i una mitjana de grup de 3,3 persones”





Programa, recorreguts i premis

Jordi Solé, director d’OTSO SPORT i director de la cursa ha indicat “hem treballat per a esdevenir un referent en les curses de muntanya” i ha afegit que “hem anat fent un creixement any rere any, però sempre assumint una xifra que permeti gaudir de l’experiència” i ha precisat que “s’ha incrementat un 14% respecte a l’any passat i multiplicar per sis el número de francesos en els darrers dos anys”

Solé ha detallat el programa de l’esdeveniment, que comença aquest divendres, 23 de maig, a les 18 h, amb la primera sortida, les dues verticals que arriben fins al Cap de Rep. Dissabte, 24 de maig, a les 5 h, hi haurà la sortida del recorregut de 84 km i a les 9 h la de 42 km. Dissabte, a les 10 h, també hi haurà la sortida de la cursa infantil.

Diumenge, dia 25 de maig, les sortides començaran a les 8 h per al recorregut de 21 km, a les 9 h per al recorregut de 12 km i a les 10 h per al recorregut de 7 km, sempre des de la plaça dels Arínsols, al centre d’Encamp.

Durant els tres dies hi haurà un “village” a la plaça dels Arínsols i diferents activitats lligades a l’esdeveniment, com concerts de música i sortejos de material esportiu i diversos establiments de restauració que donaran servei.

Solé ha recordat que les curses de 21 i 42 km tenen premis en metàl·lic, que tots els participants que s’inscriguin tenen un pack de benvinguda que inclou una samarreta tècnica de la marca OTSO que enguany compta amb una col·laboració amb la marca Kukuxumusu i s’inspira en la muntanya per al seu disseny.





El 90% de corredors són de fora del país i més presència dels provinents de França

La Travessa d’Encamp és un dels esdeveniments que millor combina la participació de diversos perfils de corredors. Les inscripcions s’han tancat amb un total de 1.515 inscrits dels quals un 90% són internacionals, provinents de països com Espanya, França, Itàlia… La participació femenina es situa al 30%, aproximadament.





Tots els recorreguts puntuen a la Copa d’Andorra i tres als punts ITRA

Totes les distàncies seran puntuables per a la Multisegurs Copa d’Andorra 2025 organitzada per la Federació Andorrana de Muntanyisme i, novament, la Internacional Trail Runnig Association ha classificat els tres recorreguts de 21 km, 42 km, 84 km, amb 1, 2 i 4 punts ITRA.

Aquesta puntuació és necessària per a accedir a altres curses de llarga distància, com la UTMB, per exemple, que se’n necessita 15 en 3 carreres, i per a la classificació general dels corredors de muntanya, que es realitza a través de l’índex de rendiment.





Una cursa que aposta per la sostenibilitat i el respecte al medi ambient

El material que s’utilitzarà per a fer els marcatges és reciclat i reciclable i que s’ha optat per unes cintes que no són de plàstic. Al mateix temps els avituallaments no disposaran de gots i, per tant, tots els participants han de portar-lo.

Aquest esdeveniment compta, a més del suport del Comú d’Encamp, d’Andorra Turisme i d’OTSO SPORT, amb la col·laboració de Grandvalira Resorts.





L’aplicació Live Trail permetrà seguir la cursa

Jordi Solé ha informat també de la disponibilitat de l’aplicació Live Trail per a fer el seguiment de totes les curses en directe.