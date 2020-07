El PS indaga en la pròrroga de l’adjudicació del transport sanitari a Ambulàncies del Pirineu

El conseller del grup parlamentari socialdemòcrata, Jordi Font, ha tramitat aquest dimecres un conjunt de preguntes amb l’objectiu de conèixer les motivacions que han dut al Ministeri de Salut a renovar per un any més la concessió d’Ambulàncies del Pirineu. Els socialdemòcrates assenyalen que tècnics de transport sanitari han demanat que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària avaluï la possibilitat de tornar a assumir íntegrament aquest servei, ja que consideren que així es prestaria una millor atenció, se n’abaratiria el cost i es donaria una major estabilitat laboral i unes millors condicions als professionals del sector.

“En lloc de demanar disculpes i dir que, com a molt al mes de setembre trauran un concurs per adjudicar el transport sanitari, tornen a incórrer en una nova il·legalitat i li prorroguen un any més a l’actual adjudicatari a dit”, ha lamentat el conseller general.

En aquest sentit, des del PS volen saber, en primer lloc, en base amb quina norma s’ha renovat tàcitament un any més el contracte de concessió, qui ha d’avaluar les necessitats existents en transport sanitari. En segon lloc demanen qui és el responsable de la redacció d’un plec de bases pel concurs que ha de reorganitzar un transport que no sempre funciona, o ha funcionat, ni a satisfacció de l’Administració ni de l’administrat. En tercer lloc, demanen si la taula que s’ha d’encarregar de revisar el model de transport sanitari ha fet alguna reunió més després de la celebrada el mes de novembre de l’any passat i quines són les conclusions a les quals ha arribat aquesta taula per posar ordre a les pràctiques actuals i aclarir les competències dels actors implicats en aquest transport. Finalment, els socialdemòcrates demanen quin és el calendari previst pel Govern per elaborar i redactar el concurs públic.