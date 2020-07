Encamp presenta quatre rutes culturals com eina de promoció turística amb suport audiovisual

Encamp presenta les visites guiades al patrimoni cultural de la parròquia com un atractiu per als visitats del país i d’arreu. Les visites guiades no són una novetat però sí el fet de promocionar-les a través dels quatre audiovisuals que permeten al visitant fer-se una idea de l’experiència que suposa descobrir el patrimoni a través del guiatge.

El Departament de cultura, conjuntament amb els Departaments de Reactivació Econòmica, Turisme i Medi Ambient, han treballat conjuntament, impulsant una mesura més del pla de xoc, per elaborar els vídeos promocionals i donar a conèixer aquest “atractiu turístic” que en paraules del conseller de cultura, David Cruz “permet promoure i divulgar la nostra riquesa patrimonial, apropant-la al públic, sobretot familiar, d’una forma atractiva amb els mitjans d’avui i amb el valor afegit d’un guiatge”

Les quatre rutes proposades per aquest estiu i que es corresponen amb els quatre audiovisuals promocionals, son:

Museu Casa Cristo : museu emblemàtic de la parròquia que ens ofereix l’oportunitat de reviure la manera de fer de l’andorrà humil de finals del segle XIX i principis del segle XX.

Sant Romà de les Bons : conjunt històric, format per l'església de Sant Romà de les Bons, una torre de defensa i un dipòsit d'aigua, els vestigis d'una casa forta i dos colomers.

Nuclis tradicionals : passejada pel poble d'Encamp, el Tremat, la Mosquera,… i els seus voltants per conèixer a peu racons emblemàtics de la parròquia i la seva gent.

La Ruta dels Orris: ruta per conèixer l'alta muntanya i la nostra historia lligada a la ramaderia i l'agricultura, ofereix l'oportunitat de gaudir de primera mà un paisatge emblemàtic i la vida de pastor. Aquesta visita guiada és a l'Orri del Cubil, tot i que molt properament estarà tota la ruta dels Orris senyalitzada.

El Conseller de Medi Ambient, Andreu Riba, ha explicat que pel que fa a la ruta dels Orris s’ha realitzat des del Comú en els darrers anys una gran tasca de rehabilitació, amb una base d’estudi i investigació de tot el conjunt patrimonial que permetrà tenir una ruta cultural a més de 2.000 metres d’alçada i d’un significat especial per la seva singularitat. Els consellers s’han referit al fet que sense aquesta tasca de rehabilitació i conservació és impossible fer la divulgació del patrimoni i ser una parròquia atractiva, i és per això que durant el present mandat es preveuen accions en aquesta línia, perquè el patrimoni cultural de la parròquia sigui un element atractiu per als visitants.

El Conseller de Cultura ha explicat que els mesos de juliol i agost es reforça l’equip de guies amb la contractació d’eventuals d’estiu, que sota la direcció del guia oficial del Comú s’encarreguen de les realitzar les rutes i les visites als quatre emplaçaments i en quatre idiomes. La visita a Sant Romà de les Bons es realitza amb treballadors públics que corresponen al Ministeri de Cultura i per tant es coordina amb Govern, però les reserves es realitzen igualment a les oficines de turisme del Comú.

David Cruz ha manifestat que “aquestes visites son enriquidores per transmetre l’essència de la parròquia i de la seva gent, i són un atractiu més de cara als visitants i turistes, és per això que hem donat un pas endavant amb la difusió i promoció, creant aquests quatre vídeos promocionals”.

Des del Comú s’han aplicat de cara a les visites els protocols de prevenció de la COVID-19, com per exemple, grups reduïts, mascareta, gel hidroalcohòlic, capacitats màximes limitades,..

Finalment, el conseller ha recordat que si les circumstancies ho permeten estan previstes quatre visites nocturnes conjuntament amb el projecte de nits d’estiu, el 27 de juliol i després els dies 10, 24 i 31 d’agost, que es realitzaran a les 21 h del vespre amb un màxim de 25 persones (excepte la visita dels Orris). Aquestes visites nocturnes seran gratuïtes.

Els preus d’aquestes visites és de 5€ per persona, els infants fins als 10 anys gratuït i joves i persones jubilades 3€.