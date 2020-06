El PS demana pels recursos d’Afers Socials per afrontar les conseqüències de la COVID-19

El Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez, ha tramitat una pregunta aquest matí per conèixer, per una banda, amb quins recursos humans compta el Ministeri d’Afers socials, Habitatge i Joventut per a la gestió dels casos que atén.

Per l’altra, Sánchez vol saber amb quins recursos econòmics es compta per a l’execució dels ajuts. Ens trobem en una situació excepcional que fa que un dels ministeris que agafa més rellevància sigui el d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. Preguntem pels recursos humans i econòmics, el seu funcionament i les disfuncions que puguin existir, doncs entenem que és un dels principals ministeris a hores d’ara”, ha explicat el Conseller General del Partit Socialdemòcrata, Carles Sánchez”.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata recorda que les mesures extraordinàries preses a arran de l’emergència sanitària propiciada per la Covid-19 impliquen un augment de les situacions de risc pel que fa a la recepció dels ingressos de les famílies. En aquest sentit, les lleis aprovades a tal efecte i les modificacions i noves disposicions reglamentàries amplien el ventall d’ajuts i que aquests requereixen la seva gestió per part d’Afers Socials.