Esports destina 3’5 milions a les subvencions d’entitats per al 2020

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han presentat, aquest dilluns a la tarda en roda de premsa, les subvencions corresponents a l’exercici 2020 atorgades a les entitats esportives legalment constituïdes, el Comitè Olímpic Andorrà, les federacions i altres entitats. “Amb l’adjudicació d’enguany es manté el compromís amb l’esport del país tot i la situació generada per la COVID-19”, ha destacat Riva.

La convocatòria d’enguany permet atorgar subvencions a 35 entitats per un import total de 2.914.364,47 euros. Riva i Justo han explicat que a aquesta quantitat total cal afegir-hi els 514.000 euros que les diverses federacions i entitats esportives del país van decidir destinar a les despeses generades per la COVID-19, renunciant així a aquesta part de la subvenció corresponent a competicions anul·lades per la situació generada per l’emergència sanitària. Tenint en compte aquesta casuística, la titular de Cultura i Esports ha emfatitzat que la partida pressupostària total per l’exercici 2020 és de 3.428.206,77 euros, un increment de l’1,1% respecte l’any passat.

Entrant al detall dels ajuts donats a les entitats, Ruiz ha destacat que hi ha tres federacions i un club que han vist incrementada la seva dotació pressupostària respecte a la de l’any passat. Entre aquestes, en destaca la subvenció atorgada al Futbol Club d’Andorra que passa a rebre 55.192 euros que aniran destinats al projecte que ha presentat associat al filial i a la base del club. També veu incrementada la subvenció, prop d’un 58% respecte a la de l’any passat, la Federació Andorrana de Tennis. L’increment, principalment, s’explica perquè part dels fons atorgats es destinen al projecte esportiu de la jove andorrana Victòria Jiménez.

Entre el total de set federacions i clubs que mantenen la seva prestació hi ha el VPC Andorra Rugby, la Federació Andorrana de Muntanyisme i la Federació Andorrana de Patinatge. Es mantenen les ajudes atorgades perquè no han vist afectades les seves principals competicions per la COVID-19 i també perquè continuen desenvolupant els projectes presentats.

En última instància, Ruiz també ha explicat que la resta de subvencions atorgades han vist reduïdes la seva dotació en una mitjana d’un 18% respecte al 2019. En la major part dels casos aquesta reducció ha anat associada a la cancel·lació a causa de la COVID-19 de les competicions que havien de celebrar-se durant els últims mesos.

Les subvencions ara atorgades són en primera convocatòria, així, es reserva una segona convocatòria per a nous projectes federatius, per aquells que tornin a disposar de data en el calendari o per aquelles federacions que no han presentat projecte com ara la Federació Andorrana de Petanca, la Federació Andorrana de Tir o el Comitè Olímpic Andorrà. Aquesta reserva de crèdit és d’un total de 188.842 euros.