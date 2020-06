El Comú d’Encamp assigna els 43 horts socials per al 2020

El Comú d’Encamp ha realitzat aquest matí el sorteig per assignar els 43 horts socials de Terres Primeres per al 2020. Enguany s’ha realitzat el sorteig sense la presència dels beneficiaris per motius de seguretat i per complir amb les mesures preventives de contagis per la COVID-19, tenint en compte que els usuaris corresponen al col·lectiu de persones més vulnerables.

Per a les 43 parcel·les disponibles, hi han hagut 50 sol·licituds, de les quals 3 s’han descartat per no complir amb els requisits i 4 resten en llista d’espera i tindran prioritat l’any següent.

La cònsol Major, Laura Mas, i el conseller d’Afers Socials, David Cruz, han estat els encarregats de realitzar el sorteig conjuntament amb el conseller d’Higiene, Medi ambient i Agricultura, Andreu Riba, i els consellers, David Rios i Esther Vidal.

Des del Departament d’Afers Socials es contactarà amb els beneficiaris durant la propera setmana per realitzar l’entrega de claus i informar-los de les mesures sanitàries que caldrà complir als horts. Durant les darreres setmanes des del Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura s’han preparat els terrenys per poder començar a plantar el més aviat possible.

Enguany s’afegeix com a novetat les mesures de seguretat excepcionals per tal d’evitar el risc de contagis de la COVID-19, com per exemple, s’han assignat dues franges horàries (de 7 h a 11 h i de 17 h a 21 h) per poder anar als horts i així evitar aglomeracions, d’acord amb el número d’hort, ja sigui parell o senar. Els hortolans regaran una setmana de matí i una de tarda per evitar que els 43 usuaris coincideixin en la mateixa franja horària.

S’extremen les mesures d’higiene, i per tant, s’han de desinfectar les eines després del seu ús, els espais comuns, mantenir el distanciament físic, es prohibeix canviar-se de roba i sabates, deixar-les a les casetes i s’haurà de venir amb la roba de treball des de casa, entre altres.

Laura Mas ha volgut “agrair l’interès dels 28 hortolans i les 19 hortolanes per participar en aquest projecte, i també a la Fundació Julià Reig per seguir impulsant aquest projecte social per a la gent gran, un any més”



Els Horts de Terres Primeres

El projecte dels Horts de Terres Primeres es va començar l’any 2006 amb 17 parcel·les gràcies als terrenys cedits per Casa Joan Antoni. Aquesta iniciativa té com a finalitat promoure l’autonomia de la gent gran a partir de la realització d’una activitat física senzilla en un entorn natural i que és útil. Tanmateix, promou la comunicació i les relacions socials entre les hortolanes i els hortolans.