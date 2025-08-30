El projecte Flow4Bio contempla accions de gestió forestal sostenible a la Reserva de Caça de Boumort

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) coordinarà aquesta tardor accions de gestió sostenible dels boscos a la Reserva de Caça de Boumort orientades a la conservació de la biodiversitat i la gestió de l’impacte de la freqüentació humana a l’espai natural. Les actuacions s’emmarquen el marc del projecte Flow4Bio i estan coordinades per la Fundació Emys.
La intervenció afectarà un total de 120 hectàrees repartides entre Boumort i quatre espais naturals més de gran valor ecològic: el Parc Natural dels Ports (Tarragona), el Parc Natural del Montseny (Barcelona i Girona) i l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa (Girona). En aquestes àrees, es durà a terme la restauració i millora d’hàbitats d’interès, l’obertura d’espais i la creació de petites clarianes.
Altres mesures que s’implementaran són la regulació de l’accés i la freqüentació de persones, mitjançant la reconfiguració de la xarxa de senders i la restricció de pas a zones sensibles, i tasques per a la regeneració natural, la maduresa dels boscos i la recuperació d’hàbitats d’interès.
Sistemes de seguiment
Les accions es dirigiran especialment a rodals forestals amb gran potencial per a la conservació i que presenten diversos graus d’impacte per la freqüentació. Aquestes parcel·les actuaran com a espais demostratius de gestió forestal sostenible, i ja disposen de sistemes de seguiment per a observar els efectes sobre la fauna. De les 120 hectàrees on es treballarà, 80 rebran intervencions directes de gestió, mentre que 40 ha es reservaran com a zones de control per a avaluar els efectes de les mesures aplicades.
Les actuacions comprenen la creació de petites clarianes forestals (de menys de 500 m²), la retirada d’espècies al·lòctones per a facilitar la creació d’espais oberts, la generació de fusta morta (en peu i a terra) que és hàbitat de moltes espècies, i la diversificació de la composició vegetal, entre altres. A més, s’oferirà una gestió adaptada a les diferents tipologies de boscos, que inclouen des de boscos joves i densos fins a boscos amb certs atributs de maduresa, amb l’objectiu d’aconseguir una estructura més estable i resilient.
Impacte a llarg termini i valor demostratiu
Les accions del projecte Flow4Bio tenen un marcat caràcter demostratiu, ja que els espais seleccionats són accessibles per a la seva posterior visita i divulgació. S’estima que la iniciativa tindrà un impacte indirecte més enllà de les àrees d’actuació. El projecte no només busca actuar de manera efectiva en la conservació dels ecosistemes, sinó que vol esdevenir un model replicable. La seva vocació demostrativa facilitarà la transferència de coneixements i bones pràctiques a gestors, administracions, comunitats locals i propietaris forestals, promovent així una gestió forestal responsable i adaptada a les necessitats i usos dels diversos espais naturals.
FLOW4Bio compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio espanyol per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.