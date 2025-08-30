El Centre de Formació d’Adults de la Seu obre el període de matriculacions

A partir d’aquest proper dimarts, dia 2 de setembre, s’obrirà el període de matriculacions per al curs 2025-2026 al Centre de Formació d’Adults de la Seu d’Urgell. La data escollida per a l’inici de les classes és la del 22 de setembre. Una de els matèries impartides serà la de llengua catalana i castellana, nivells A1, A2 i B1.
També s’oferirà l’opció d’anglès en els nivells A1, A2.1 i A2.2. També es podrà cursar el Graduat en Educació Secundària (Mòdul italià), tant en modalitat presencial al centre, com en modalitat a distància a l’IOC. Finalment, hi ha l’opció de adquirir el Certificat d’Estudis Primaris.