El preu de l’electricitat, cap avall

El preu de l’electricitat està tendint a baixar (Daniele Mezzadri)

Aquest titular pot induir a pensar que esteu començant a llegir un article d’economia. I sí, teniu raó, però, també va d’eficiència i sostenibilitat, un dels puntals de l’actual Emergència Climàtica. Un titular que potser també us sobta si amb la factura de casa o el comerç no veieu que el preu baixi. Si vàreu o heu contractat, una d’aquelles ofertes que us oferien un baix preu lligat a un contracte amb permanència no ha estat una bona elecció. Els preus als mercats majoristes van a la baixa per:

– Temperatures molt més suaus que fa anys.

-Caiguda històrica del consum elèctric amb els valors més baixos des de 2.004 perquè l’eficiència i l’autoconsum amb plaques solars han fet baixar molt els kWh consumits.

-Altres factors conjunturals de l’activitat econòmica.

A la primera quinzena de febrer el preu de l’electricitat va baixar un 27% respecte a gener i durant els pròxims mesos, els preus es preveuen semblants als previs a la guerra d’Ucraïna, aproximadament els del 2.020.

L’electrificació és imprescindible en tots els àmbits i hem d’abandonar benzina, gasoil, fuel i gas. Recordeu que la Unió Europea ja va aprovar la prohibició del gas, segons països entre 2.028 i 2.035 per edificis i habitatges que s’hagin de rehabilitar o noves construccions.

Contracteu energia verda o classe A i a preu variable llevat que el vostre perfil de consumidor faci recomanar un preu fix. Si a més a més instal·leu plaques, opteu pel ferrocarril o compreu un vehicle elèctric i feu servir bomba de calor d’aerotèrmia, ajudareu clarament a un planeta més net i us estalviareu una pila de diners en l’ús d’aquests elements.





Per Francesc Mauri