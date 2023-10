El poder dels corrents oceànics: La propera frontera en energia renovable

Onades a l’oceà (bearfotos / freepik)

En un món cada cop més preocupat per la sostenibilitat energètica i la reducció de les emissions de carboni, la cerca de fonts d’energia renovable ha adquirit una importància sense precedents. Tot i que l’energia solar i eòlica han estat els pilars de la transició cap a una matriu energètica més neta, hi ha una nova frontera que captura l’atenció dels científics i els enginyers: l’aprofitament del poder dels corrents oceànics.

Els corrents oceànics, impulsats pel vent, les diferències de temperatura i la rotació de la Terra, són un recurs energètic potencialment vast i constant. Si aconseguim aprofitar aquesta energia, els costos de l’energia seran inferiors i en comparar tarifes seran més econòmiques. En aquest article, explorem la promesa de l’energia dels corrents oceànics, els desafiaments associats i els avenços tecnològics que ens apropen a la seva implementació a gran escala.





El potencial dels corrents oceànics com a font d’energia

Els corrents oceànics, com el Corrent del Golf a l’Atlàntic Nord o el Corrent de Kuroshio al Pacífic, són fluxos constants d’aigua que transporten enormes quantitats d’energia cinètica. S’estima que aquests corrents tenen una capacitat teòrica de generació d’energia equivalent a centenars de gigawatts, suficient per a abastir milions de llars. A diferència de l’energia eòlica i solar, que poden ser intermitents, els corrents oceànics ofereixen una font d’energia predictible i constant. A més, estan disponibles en àrees costaneres densament poblades, cosa que facilita la distribució i l’aprofitament d’aquesta energia a les comunitats properes.





Tecnologies emergents per a aprofitar els corrents oceànics

Una de les tecnologies més prometedores per a capturar l’energia dels corrents oceànics són els sistemes de turbines submarines. Aquestes turbines, similars en concepte a les turbines eòliques, s’instal·len en estructures flotants ancorades al llit marí. A mesura que els corrents empenyen les pales de la turbina, es genera energia cinètica que es converteix en electricitat a través de generadors. Aquests sistemes poden operar en corrents de baixa velocitat i alta densitat d’energia, la qual cosa els fa ideals per a la seva implementació en moltes ubicacions arreu del món. Una altra tecnologia en desenvolupament és la dels sistemes de boies flotants amb generadors integrats. Aquestes boies es desplacen amb els corrents i utilitzen el moviment vertical per a generar electricitat a través de sistemes de conversió d’energia. A mesura que pugen i baixen amb les onades, s’activen mecanismes que converteixen aquest moviment en electricitat aprofitable.





Desafiaments i consideracions

Tot i que l’aprofitament dels corrents oceànics com a font d’energia renovable és prometedor, també presenta reptes tècnics i ambientals que cal abordar. Un dels desafiaments clau és el disseny de sistemes que siguin resistents a les condicions marines extremes, com ara tempestes i marees violentes. La durabilitat i la vida útil de les turbines i boies flotants han de ser rigorosament avaluades per a garantir-ne la rendibilitat a llarg termini. A més a més, és essencial avaluar l’impacte ambiental d’aquestes tecnologies.

Si bé les turbines i les boies poden ser menys intrusives que les plataformes d’extracció de petroli i gas, és crucial comprendre’n l’impacte en els ecosistemes marins, especialment en la vida marina i les rutes migratòries dels animals. L’energia dels corrents oceànics també té el potencial de complementar altres fonts d’energia renovables. En integrar-la amb l’energia eòlica i solar, es pot aconseguir una combinació equilibrada i fiable de fonts d’energia.





Perspectives futures i conclusions

A mesura que avancem cap a un futur més sostenible i lliure de carboni, l’energia dels corrents oceànics té el potencial d’esdevenir una part integral de la barreja energètica global. Això, no només ens afecta com a usuaris, sinó també facilita la tasca a les empreses des d’un punt de vista empresarial, ja que en proporcionar contractes de subministrament elèctric més eficients, la seva oferta es torna més atractiva i els usuaris, per tant, augmenten i acaben més satisfets.

L’aprofitament del poder dels corrents oceànics pot ajudar a diversificar la nostra matriu energètica, reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils i mitigar els efectes del canvi climàtic. Això no obstant, requereix una inversió contínua en recerca i desenvolupament, així com en polítiques governamentals i marcs reguladors favorables per a accelerar l’adopció d’aquesta tecnologia.

Els projectes pilot i les instal·lacions de demostració ja estan en marxa a diferents parts del món, i els resultats preliminars són encoratjadors. En conclusió, els corrents oceànics representen una nova frontera al camp de l’energia renovable. El seu potencial com a font d’energia neta i constant és emocionant i mereix una major atenció i inversió. A mesura que superem els desafiaments tècnics i ambientals, podem aprofitar el poder dels corrents oceànics per a impulsar un futur més sostenible i resilient des del punt de vista energètic.





Per comparador-energetico.es