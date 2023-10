El 50% de les empreses espanyoles converteixen la tecnologia en valor de negoci

Una persona treballant en una pissarra virtual. Foto: Arxiu

Les inversions en tecnologia no sempre ajuden a impulsar la innovació de les organitzacions. Poc més de la meitat de les empreses espanyoles (el 52%) consideren que poden convertir totes les seves inversions en TI en valor de negoci, una xifra lleugerament inferior a la dels seus homòlegs d’EMEA (56%).

Així es desprèn de l’estudi State of Innovation de Cisco, que en funció de les respostes dels consultats atribueix aquest ‘desafiament per a la innovació’ a la falta de pressupost o recursos (28% a Espanya i 26% en EMEA) i a les limitacions de les eines tecnològiques (24% a Espanya i 26% en EMEA).

No obstant això, les empreses estan ansioses per innovar. El 91% dels consultats a Espanya – CIOs, decisores de TI i desenvolupadors – tenen previst augmentar el seu pressupost per a projectes d’innovació durant els pròxims 2 – 3 anys (un 4% més que en EMEA). A més, el 62% dels espanyols enquestats creuen que poden transformar les inversions en valor en menys de 12 mesos (mateixa xifra en EMEA).

Si bé les ‘limitacions tecnològiques’ és un dels màxims frens a la innovació, les ‘eines adequades’ constitueixen el seu principal facilitador. És així com l’estudi de Cisco identifica quatre elements per a superar aquesta bretxa: simplificació, visibilitat, automatització i experiències d’ús optimitzades.

Operacions de TI simplificades

Quan es tracta de gestió de tecnologia, vuit de cada deu empreses espanyoles (el 79%) valoren la simplicitat (82% en EMEA). No obstant això, tres de cada deu responsables espanyols es queixen de la complexitat de l’ecosistema de TI (26% en EMEA). D’aquesta manera, les operacions senzilles, predictibles i basades en resultats es tornen fonamentals en dissenyar nous productes i serveis, mentre una experiència de TI simplificada influeix en la satisfacció del client, la retenció d’empleats i l’avantatge competitiu.

Major visibilitat

L’informe també revela la importància de comptar amb un quadre de comandaments centralitzat per a la gestió de TI i la informació sobre infraestructura, xarxa, aplicacions, ciberseguretat i/o experiència digital (79% a Espanya i 82% en EMEA). Gairebé nou de cada deu consultats a Espanya (el 85%) consideren que tenir més coneixement sobre les operacions de xarxa -incloent visibilitat, detecció i pronòstics- ajudaria la seva organització a millorar l’experiència d’usuari (85% en EMEA).

Experiències digitals excepcionals

Oferir la millor experiència digital possible als usuaris finals també és clau per a les organitzacions. El 84% dels responsables espanyols consideren que l’experiència de l’aplicació pot determinar l’èxit d’una empresa (85% en EMEA). En aquest sentit, el 78% de les empreses espanyoles estan utilitzant la intel·ligència artificial o l’aprenentatge automàtic per a crear una millor experiència per als usuaris finals (80% en EMEA).

Sostenibilitat i innovació

Segons l’estudi de Cisco, la sostenibilitat està relacionada amb el creixement, l’experiència i la millora de les operacions corporatives. Encara que el 39% dels enquestats a Espanya consideren que impulsar el creixement empresarial representa la principal raó per a innovar, un pròxim 38% situen en segon lloc l’evolució cap a entorns més sostenibles, energèticament eficients o ecològicament conscients (35% i 37% en EMEA, respectivament).





Per Tecnonews