El Parlament català aprova una proposició de Junts per a millorar l’oferta de transport en bus a la Cerdanya

El Parlament de Catalunya ha aprovat una proposició, presentada pel grup parlamentari de Junts, per a “millorar el transport públic a la Cerdanya” amb la integració la comarca a les ATM de Barcelona i Girona, a més de la posada en marxa “immediata” d’una línia directa d’autobús entre Puigcerdà i Barcelona. Aquestes peticions “responen a les demandes de la comarca” i aposten “per un transport públic més competitiu i sostenible, amb impacte social directe per a la població de la Cerdanya, que avui ha d’invertir més de 6 hores i 42,45 euros en un viatge d’anada i tornada cap a Barcelona”, segons ha explicat el diputat urgellenc, Jordi Fàbrega.
Junts també ha demanat que hi hagi una línia directa “cada dia de la setmana, més ràpida, que incentivi l’ús del transport col·lectiu”, en sintonia amb la proposta del Consell Comarcal i dels usuaris. Fàbrega ha manifestat que “si no oferim una alternativa fiable de transport públic a una R3 que no funciona, la gent no té més remei que agafar el cotxe, amb tots els problemes de sostenibilitat ambiental que això representa”.
D’altra banda, el parlamentari pirinenc ha alertat que l’autobús semidirecte que opera divendres i diumenge entre Barcelona i Puigcerdà, que s’ha posat en funcionament des que es va registrar la proposta de Junts, l’abril de l’any passat, “no cobreix les necessitats del territori” perquè “prioritza qui no té abonament”. Per tant, detallen, “qui té preferència és el visitant que passa el cap de setmana a Puigcerdà i no els estudiants i la totalitat dels veïns de Puigcerdà”.