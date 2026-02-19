La Generalitat inaugura una nova seu de l’IRTA al Pirineu, a la Seu, per a connectar ciència, innovació i muntanya

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), òrgan adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, posa en marxa aquest dijous, a la Seu d’Urgell, un nou centre, l’IRTA Pirineu, en un acte de presentació que ha comptat amb la presència del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig; l’alcalde de la ciutat, Joan Barrera, i el director general de l’IRTA, Josep Usall. La presentació ha servit per a donar a conèixer un projecte pensat per a reforçar la presència de la recerca i la innovació a les comarques de muntanya.
Amb aquesta nova seu, el Govern, mitjançant l’IRTA, fa una aposta estratègica per a apropar la ciència a les valls del Pirineu i treballar braç a braç amb ramaders, agricultors, gestors forestals, empreses i institucions del territori. L’objectiu és transformar el coneixement en progrés econòmic, ambiental i social per a les persones que hi viuen i hi treballen.
En concret, l’IRTA Pirineu ha estat concebut com un nou centre per a donar resposta als grans reptes de les zones de muntanya: la resiliència de l’activitat agropecuària, la suficiència alimentària, el relleu generacional i la bioeconomia agroforestal.
IRTA Pirineu neix com un espai de trobada i col·laboració, pensat per a escoltar el territori i convertir les seves necessitats reals en projectes concrets d’R+D+I, transferència tecnològica, formació i assessorament. El centre obrirà inicialment les portes en un espai provisional a la Casa dels Parcs de l’Alt Pirineu i, més endavant, s’ubicarà al cor de la Seu d’Urgell, a Ca l’Armenter.
Ciència aplicada als reptes de muntanya
Des del nou centre, el Govern català vol reforçar la connexió entre la recerca i l’ecosistema pirinenc i desplegar actuacions alineades amb una agenda compartida amb el territori. La seva activitat se centrarà especialment a reforçar les cadenes de valor agroalimentàries i de la bioeconomia agroforestal.
També té la voluntat d’acompanyar el sector en processos d’innovació, digitalització i adaptació al canvi climàtic, així com de generar oportunitats reals perquè la gent jove pugui viure i treballar al Pirineu.
Tot plegat, amb una mirada clarament aplicada i transversal: des de la gestió sostenible de pastures i boscos fins a la valorització de productes locals; la millora del benestar animal; la introducció de nous conreus adaptats a les noves condicions climàtiques, o l’impuls de l’economia circular.
Sinergies amb el territori
Durant l’acte de presentació a la Seu d’Urgell, el conseller Ordeig ha destacat que la posada en marxa d’IRTA Pirineu “és un pas estratègic per a apropar la recerca agroalimentària a les comarques de muntanya i convertir el coneixement en oportunitats reals per al territori. No és només un espai físic, sinó una eina al servei dels ramaders, agricultors i empreses del Pirineu”.
Ordeig també ha subratllat que IRTA Pirineu ha de contribuir a afrontar reptes clau com la resiliència de l’activitat agropecuària, la suficiència alimentària i el relleu generacional: “Si volem un Pirineu viu i productiu, hem de garantir coneixement, tecnologia i rendes dignes per a la pagesia”.
Per la seva part, el director general de l’IRTA, Josep Usall, ha afirmat que el centre s’ha concebut perquè avanci “amb el territori i al ritme del territori. Això implica escoltar de manera regular les institucions locals, el teixit productiu, les entitats socials i l’ecosistema de recerca, per a acordar prioritats i impulsar actuacions amb utilitat i retorn real per al Pirineu”.
“Amb l’IRTA Pirineu volem connectar ciència, territori i polítiques públiques per a reforçar, mitjançant la innovació, la competitivitat de l’agroalimentació i la bioeconomia de muntanya. Volem que sigui un espai de trobada i d’escolta activa que ens permeti posar tota la capacitat d’R+D de l’IRTA al servei dels reptes reals del Pirineu”, ha conclòs Usall.
Innovar des del Pirineu: experiències que marquen camí
L’acte ha inclòs una taula rodona sota el títol “L’IRTA al Pirineu: una història de projectes amb impacte”, amb la participació de persones que han col·laborat amb l’IRTA en iniciatives recents a les comarques pirinenques.
Durant la taula rodona s’han posat en valor experiències com la d’Ovihuec, la Bruna dels Pirineus o diversos projectes de digitalització rural, que mostren com la innovació, quan neix del territori i es construeix de manera col·laborativa, pot ajudar a arrelar activitat, talent i oportunitats a la muntanya.
Amb IRTA Pirineu, l’IRTA reforça el seu compromís amb les zones de muntanya i fa un pas endavant per a convertir el coneixement científic en una eina clau per al futur del Pirineu.