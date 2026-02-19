L’Auditori Nacional reobrirà les seves portes el 27 i 28 de febrer

La música tornarà a sonar a l’Auditori Nacional, després d’un any tancat per obres, els pròxims 27 i 28 de febrer amb dues nits de música en directe. Així ho ha anunciat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant la roda de premsa de presentació de la reforma i del nou projecte artístic de l’Auditori Nacional.
Amb aquestes obres integrals, segons Mònica Bonell, es garanteix que aquest equipament, que té més de 30 anys, disposi de les millors condicions per als professionals, tant tècnics com artístics, que hi treballen, i per al públic. L’import total destinat a la rehabilitació de l’edifici –dividida en dues fases– ha estat 1.308.241,93 euros, que han anat a càrrec del pressupost del Ministeri de Territori i Urbanisme.
Algunes de les reformes més destacades que s’hi han dut a terme són el canvi del sistema de climatització per a millorar-ne l’eficiència i perquè sigui més sostenible, la rehabilitació dels accessos a l’edifici, substituint el paviment actual, descatalogat i en mal estat, per dues tipologies de paviment amb resultats òptims, tant pel manteniment com per la durabilitat, i reforçar les mesures de seguretat.
“Aquestes obres no només han servit per a optimitzar les condicions de l’equipament, sinó que ens han donat el temps necessari per a repensar el projecte artístic de l’Auditori”, ha relatat Bonell. De fet, l’Auditori deixarà d’acollir la Temporada de l’Auditori Nacional que desapareix, com a tal, segons ha explicat la titular de Cultura.
“La Temporada de l’Auditori Nacional va sorgir en un moment en què no existia un volum tan elevat de propostes musicals com la d’avui en dia, i en aquest sentit, va acomplir una funció de dinamització cultural molt important al país. Actualment, però, les institucions privades i públiques del país programen un gran nombre de concerts durant tot l’any i la programació està saturada”, ha argumentat Joan-Marc Joval, director del Departament de Promoció Cultural, que ha acompanyat la ministra en la presentació. “En contrapartida, al país continuen mancant tot un seguit de serveis de suport estructural al sector cultural i els recursos de la Temporada es destinaran ara a continuar desplegant-los”, ha afegit.
Així, el pressupost anual que es destinava a l’organització de la Temporada s’ha reorientat a incrementar el suport directe al teixit cultural del Principat, que s’ha destinat a, entre altres, augmentar els ajuts al sector cultural, nous convenis amb entitats del país i foranes per a fomentar la internacionalització dels artistes nacionals.
Reobertura amb Kic Barroc i Classicand
Amb motiu de la reobertura de l’Auditori Nacional d’Andorra, s’han organitzat dos concerts inaugurals, gratuïts. El divendres 27 de febrer, a les 21.30 hores, l’artista andorrà Kic Barroc pujarà als escenaris de l’Auditori Nacional per a presentar, per primera vegada, el seu nou disc, Entor. Aquest és el segon treball discogràfic de l’artista, amb vuit composicions originals inspirades en cims, llacs i paisatges pirinencs, un viatge a través de la tradició jazzística, renovada amb harmonies i ritmes moderns. Per a assistir al concert, es pot obtenir la invitació gratuïtament a https://auditorinacional.4tickets.es/.
I el dissabte 28 de febrer, a les 20 hores, L’altre, el desplaçament, l’amor serà l’espectacle de llançament de la 4a edició del Festival ClàssicAnd, amb la veu de Carmen Linares i l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, sota la direcció de Josep Caballé Domènech. Aquest concert s’articula entorn de El Amor Brujo, de Manuel de Falla, una de les obres més emblemàtiques del repertori del compositor espanyol i s’emmarca en la celebració del 150è aniversari del seu naixement ‘Falla150’. Els espectadors també gaudiran d’altres peces vinculades als eixos artístics i temàtics del Festival. Per a assistir-hi, cal recollir les invitacions gratuïtes a les oficines de turisme d’Andorra la Vella i d’Ordino.
L’Auditori Nacional, seu de l’ONCA i l’ENA
En el marc de la redefinició del projecte artístic de l’Auditori, la ministra Mònica Bonell ha anunciat que aquest serà la seu oficial de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) i de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA).
“Creiem que les companyies nacionals de música i teatre i dansa han de tenir una seu oficial”, ha assegurat Bonell, un espai no només on assajar sinó que es puguin dissenyar les actuacions a partir d’aquest Auditori i les opcions escenogràfiques que permet.
A la roda de premsa, també s’ha dut a terme la presentació del nou director artístic de l’ONCA, Joan Anton Rechi, que pren el relleu d’Albert Gumí, després de sis anys al capdavant del projecte. “Estic content i nerviós amb aquesta nova etapa, però em fa molta il·lusió”.
Pel que fa a la temporada de l’ONCA fins al juny, Rechi ha relatat que es duran a terme quatre concerts temàtics (el primer d’ells el d’inauguració del Classicand del 28 de febrer), dedicats a temes d’actualitat, com el canvi climàtic, la tecnologia o les relacions humanes. Cadascun comptarà amb un director musical convidat, l’Albert Gumí entre ells, que continuarà vinculat a la Fundació ONCA.
Per la seva banda, la directora de la Creand Fundació, Francesca Ros, ha agraït a Albert Gumí “l’impuls que ha donat a l’ONCA, a la seva andorranització i també al programa formatiu i d’experiència musical als joves. A la vegada, estem molt contents de comptar amb Joan Anton Rechi, una persona de casa i amb una gran projecció internacional. Ara, comencem una nova etapa amb una ONCA que arriba a molts públics. La Fundació ONCA és el nostre programa cultural per al país”.