El Papa es mostra ferm contra l’avortament

El Papa Lleó XIV ha refermat, a Madrid, la seva oposició frontal a l’avortament durant una intervenció al Congrés espanyol dels Diputats. Paraules que arriben en un moment especialment sensible, tot just quan el Govern del Principat negocia amb el Vaticà una fórmula d’encaix constitucional que permeti despenalitzar la interrupció de l’embaràs a Andorra. Així ho publica RTVA.
Compareixent davant el legislatiu espanyol en qualitat de cap d’Estat de la Ciutat del Vaticà, Lleó XIV ha defensat la necessitat de protegir la vida «des de la seva concepció fins al seu ocàs natural» i ha qüestionat el futur de les societats que deixen «a l’ombra el nen no nascut, l’ancià o el malalt», en referència també a l’eutanàsia.
«Pot anomenar-se justa una comunitat que deixa a l’ombra al nen no nascut, a l’ancià, al malalt, a qui pateix en silenci o a qui depèn plenament de la cura dels altres?», ha plantejat el pontífex davant els diputats espanyols, insistint que «tota vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins al seu ocàs natural».
Tal com recorda RTVA, són paraules que arriben enmig de les converses entre el Govern andorrà i la Santa Seu per a trobar un encaix jurídic que permeti despenalitzar l’avortament sense alterar l’equilibri institucional del Principat, ni el paper del Copríncep episcopal. Però, de nou, Lleó XIV s’ha mostrat molt ferm en la defensa de la línia tradicional de l’Església catòlica en aquesta qüestió.
Tot i que el Vaticà no s’ha pronunciat específicament sobre les negociacions amb Andorra, el missatge llançat pel pontífex deixa clar que la defensa de la vida des de la concepció continua sent una de les seves línies vermelles.
El Sant Pare ha deixat Madrid per a visitar, aquest dimarts i dimecres, diferents punts de la geografia catalana com Barcelona, Montserrat i el centre penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires.