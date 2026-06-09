Zan Tabak seguirà al capdavant del BC Andorra fins al 2028

Segons publica la web de l’entitat, el Bàsquet Club Andorra i l’entrenador Zan Tabak han arribat a un acord per a ampliar la seva vinculació fins al juny del 2028. El tècnic croat continuarà dirigint el primer equip després d’una primera etapa al club marcada per l’impacte positiu que va tenir des de la seva arribada a mitjans de la temporada passada. Tabak va assumir el repte de liderar l’equip en un moment complicat i va ser una peça clau per capgirar la dinàmica, aconseguint finalment l’objectiu de la permanència a la Lliga Endesa.
Des del primer dia, l’entrenador va aportar experiència, exigència i una identitat competitiva que es va reflectir tant en el joc de l’equip com en la seva evolució durant els mesos finals de competició. «La seva capacitat de lideratge i la seva manera d’entendre el treball diari han estat determinants per consolidar les bases del projecte esportiu«, asseguren des del club.
Amb aquest acord, el BC Andorra dona continuïtat al lideratge de la seva banqueta i reforça la seva aposta per un projecte estable i ambiciós de cara a les pròximes temporades.
La renovació de Tabak fins al 2028 suposa un pas important en la consolidació del projecte tricolor, assegurant la continuïtat d’un entrenador que «ha demostrat la seva capacitat per a competir al màxim nivell i liderar l’equip en moments de màxima exigència».
Les paraules del tècnic
“Estic molt feliç i honrat de poder continuar durant dues temporades més i de formar part d’aquest projecte. Aquesta renovació suposa per a mi una enorme satisfacció i, sobretot, una gran responsabilitat. Vull agrair al club la confiança que ha dipositat en mi.
Des del primer dia he sentit un compromís especial amb aquest club i amb totes les persones que formen part de l’entitat. Per això, poder continuar formant part d’aquest camí és un motiu d’orgull.
De cara al futur, afrontem aquesta nova etapa amb il·lusió, ambició i els peus a terra. El nostre objectiu és continuar creixent com a equip i oferir un bàsquet competitiu i atractiu. Sabem que el treball diari serà la clau per a aconseguir-ho.
També vull tenir unes paraules per a la nostra afició. El seu suport, tant en els bons moments com en els més difícils, i la seva capacitat de creure fins a l’últim segon han estat fonamentals. Sentir la seva confiança i el seu escalf ens dona força per a continuar treballant cada dia. Espero que ens continuïn acompanyant perquè junts som molt més forts.
Gràcies a tothom per la confiança. Continuarem donant el màxim per a representar aquest club i aquesta afició amb orgull, compromís i dedicació”.