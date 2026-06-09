El subdelegat del Govern espanyol a Lleida visita el municipi pirinenc de Castell de Mur

El Subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, s’ha desplaçat avui dimarts a la comarca del Pallars Jussà on ha visitat Castell de Mur acompanyat pel seu alcalde, Miquel López, per a conèixer de primera mà la realitat i les necessitats d’aquest municipi pallarès, així com diversos projectes de desenvolupament i conservació del seu patrimoni històric i cultural. Durant la visita, el subdelegat ha recorregut diferents espais del terme municipal, entre els quals el Conjunt Monumental de Mur, una de les joies del romànic català formada pel Castell de Mur i la Col·legiata de Santa Maria de Mur.
Aquest conjunt, situat en un enclavament privilegiat sobre la Conca de Tremp, constitueix un testimoni excepcional de l’organització política, militar i religiosa dels territoris de frontera durant l’edat mitjana i representa un dels principals atractius patrimonials i turístics del Pallars Jussà.
Crespín ha destacat la importància de preservar i posar en valor aquest llegat històric “com a element d’identitat, de cohesió territorial i també com a motor d’oportunitats per als municipis rurals”. En aquest sentit, ha conegut els treballs i projectes vinculats a la rehabilitació de la Col·legiata de Santa Maria de Mur i del Molí de l’Oli, actuacions destinades a reforçar la conservació i divulgació del patrimoni local.
En el transcurs de la jornada, el subdelegat també ha rebut informació sobre el projecte de millora mediambiental impulsat a la presa de Terradets per a garantir el cabal ecològic del riu. L’actuació és desenvolupada per la companyia Endesa i compta amb un ajut de 195.795 euros concedit per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transformació Ecològica i el Repte Demogràfic.
Aquest ajut forma part de la segona convocatòria del programa de Repotenciació Circular destinat a la renovació de parcs eòlics i instal·lacions hidroelèctriques de fins a 50 MW, que ha permès donar suport a 149 projectes arreu de l’Estat espanyol.
La visita institucional al Pallars Jussà ha finalitzat a Tremp, coincidint amb el desplaçament del Vehicle Integral de Documentació (VIDOC) de la Policia Nacional, el servei mòbil que facilita als veïns de diferents municipis de la demarcació l’expedició i renovació del Document Nacional d’Identitat i del passaport sense necessitat de desplaçar-se a una comissaria. En el desplaçament d’avui a Tremp, la Policia Nacional ha expedit una cinquantena de documents a veïns de Tremp i municipis propers.