El proper dissabte 7 de març de 2020 a les 18 hores a l´auditori del Palau de Gel d´Andorra, tindrà lloc l´espectacle de teatre infantil Marina i el somni de volar de la Companyia NS DANZA.

Aquest conte explica la història d´una noia en plena revolució industrial. Quan més angoixada està per la seva situació familiar i personal, un fantàstic i màgic personatge la portarà a tots aquells llocs on la seva imaginació arribi. La Marina somia que un bon dia, quan es desperta, tot és diferent. No vol renunciar al seu somni d´estudiar i ser una gran inventora, però ha hagut de plegar de l´escola, abandonar els seus amics i amigues, i el seu somni. En el seu viatge, descobrirà que tot pot ser diferent si creu en allò que realment vol.

Una història que narra el valor que hem de tenir tots davant d´una situació nova i de canvi, la superació de les pors personals i les ganes de posar punt i final a una exclusió social per pensar de forma diferent als altres. Tot això explicat a través d´un espectacle visual en el qual intervenen diverses disciplines com són el teatre de text, les danses del món i els titelles.

Venda d´entrades a www.palaudegel.ad Entrada general: 5 Euros (menors de 3 anys gratuït sense ocupar seient)