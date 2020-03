L’ONCA continua el cicle ONCA al Palau conjuntament amb el Cicle Coral Orfeó Català, amb el programa titulat El Rèquiem de Duruflé, que es durà a terme el diumenge 8 de març, a les 12 h, a la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana.

En aquest concert, l’ONCA i quatre membres de la JONCA, compartiran escenari amb el Cor Jove de l’Orfeó Català, agrupació dirigida per Esteve Nabona. Aquesta proposta s’emmarca en l’objectiu de col·laboració entre la Fundació ONCA i la Fundació Palau de la Música Catalana.

Per primera vegada, seguint els objectius formatius de la Fundació ONCA, quatre músics de la JONCA, Carlota Franch i Carles Ramos (violins), Esteve Ticó (viola) i Olga Palou (violoncel) formaran part de la plantilla de cordes. Segons Gerard Claret, “És una oportunitat molt interessant perquè els joves intèrprets treballin al costat dels professionals de l’ONCA i aprofitin els assajos com a formació complementària als estudis superiors que estan realitzant a Barcelona”.

El programa inclourà Zadok the Priest HWV 258 i Let thy hand HWV 261 (de Coronation Anthems) dos himnes escrits per Georg Friedrich Handel, obres que formen part d’un conjunt de quatre peces que es van escriure el 1727, amb motiu de la coronació de Jordi II de la Gran Bretanya. D’altra banda, interpretaran el Rèquiem op. 9 de Maurice Duruflé, l’obra més coneguda de l’organista i compositor francès, peça que va ser publicada al 1947 en memòria del seu pare. Existeixen tres orquestracions diferents, i en aquest cas, serà la versió per a cordes, trompetes, arpa i timbals.

Les entrades estan a la venda a les taquilles del Palau de la Música Catalana i a www.palaumusica.cat. El preu oscil·la entre 15 i 20 €.