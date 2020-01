Les vendes de tabac han registrat una nova davallada l’any 2019, amb una caiguda dels ingressos d’un 5,6% respecte al 2018. Aquell any els ingressos per taxes d’importació de tabac van superar els 107 milions d’euros, mentre que al 2019 han estat de 101 milions. Raül Calvó, president de la Unió de Comerciants Andorrans del Tabac (UCAT), explica que ha estat “un any difícil”, referint-se en aquest cas a l’esllavissada del Pas de la Casa, la qual, segons Calvó, “va fer que un dels principals motors econòmics d’Andorra es ressentís”.

A llarg del 2019, el mes amb uns ingressos més elevats ha estat l’agost, amb xifres properes als 15 milions d’euros. Comparat amb el mateix mes els anys 2018 i 2017, s’aprecia una variació positiva del 142,9% i un 38,1%, respectivament. Per contra, juny i setembre han estat els més fluixos, amb uns resultats per sota dels 6 milions d’euros.

Cal recordar que el Govern va preveure uns ingressos de 111 milions d’euros, objectiu que no s’ha acomplert. En aquest sentit, Calvó ha aprofitat per referir-se a la normativa que es va implementar durant el 2019, la qual imposa un preu de venda mínim del tabac als comerciants. Assegura que aquesta mesura, en part, “ha afavorit l’atenció que els comerciants tenen envers els seus clients”. Malgrat això, ha recalcat que “s’ha de donar més temps per tal de poder apreciar resultats”.

Diversos comerciants consultats per l’ANA han expressat el seu neguit per la davallada que anualment es registra en les vendes, si bé han mostrat optimisme per les noves categories de productes vinculades al tabac, com per exemple els dispositius que escalfen el tabac en comptes de cremar-lo, i que tot apunta que poden esdevenir una alternativa per pal·liar la baixada d’ingressos.

Els ingressos per l’alcohol es mantenen



Els ingressos per taxes provinents de l’alcohol durant l’any 2019 han presentat uns resultats pràcticament idèntics als de l’any 2018, amb una disminució del 0,5%, passant de 9.065.341 a 9.016.509 euros. El gener es va apreciar un increment respecte al 2018 superior al 10%, mentre que el juny la variació negativa vas ser d’un 20%.