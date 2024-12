Unes plantes al costat d’un aparell de música (AMIC)

Diverses investigacions científiques han explorat la relació entre les plantes i la música, revelant que, aquestes, poden percebre les vibracions sonores i reaccionar a elles. Un estudi de la Universitat de Western Australia titulat “UWA Tuned in: plant roots use sound to locate water” demostra que les arrels de les plantes utilitzen el so per a localitzar l’aigua, un mecanisme que els ajuda a sobreviure en el seu hàbitat.

A més, hi ha un fenomen conegut com “l’efecte Mozart en les plantes”, que suggereix que les melodies clàssiques, com les de Mozart, poden estimular el creixement saludable dels vegetals. Investigacions realitzades per una companyia japonesa van mostrar que les plantes exposades a música de compositors com Chopin i Beethoven presentaven un creixement més accelerat.

Giancarlo Cignozzi, un productor de vi a Toscana, aplica aquesta tècnica musical en les seves vinyes, aconseguint raïm del cep Sangiovese excepcionals per al seu vi Brunello. Cignozzi afirma: “La música millora la vida de les persones i animals; per què no de les plantes?”.

Un altre estudi de la Universitat de Santiago de Xile indica que les plantes reaccionen diferent segons el tipus de música: melodies agradables afavoreixen el creixement, mentre que les tonalitats estridents poden ser perjudicials. Aquestes investigacions suggereixen que un volum moderat i una selecció de música tranquil·la contribuirien un millor desenvolupament de les plantes.





Per Tot Sant Cugat