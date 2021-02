El Govern i Ordino recuperen la fira del bestiar de primavera per dinamitzar i impulsar el sector

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, han signat aquest dijous al matí el conveni de col·laboració per organitzar la fira del bestiar de primavera. L’esdeveniment, que es recupera després de setanta anys sense celebrar-se, té com a objectiu fomentar la ramaderia i impulsar la diversificació del sector agrari per potenciar les pràctiques agràries i ramaderes que són respectuoses amb el medi ambient i la salut i que afavoreixen la producció de productes de proximitat. Una missió que segueix la línia marcada per la política agrària del Govern i també en l’acció engegada pel comú per preservar l’entorn de la parròquia i assegurar la millor qualitat de vida possible dels seus habitants.

“La ramaderia té un impacte molt positiu per al medi ambient i per a l’entorn natural”, ha recordat la ministra durant la roda de premsa. “És un moment clau per a la recuperació del certamen, just quan al parròquia acaba de ser nomenada reserva de la biosfera en el programa MAB de la UNESCO”, ha apuntat Mortés. És en aquesta línia de treball que la voluntat és assegurar el relleu generacional del sector.

El conveni estableix que la fira es celebrarà anualment a la vila d’Ordino durant el cap de setmana següent al primer de maig i es preveu que enguany, si la situació sanitària ho permet i sempre respectant les mesures que s’escaiguin, es celebri els dies 7, 8 i 9 de maig. Al llarg d’aquest tres dies de celebració el comú d’Ordino organitzarà una fira concurs de bestiar, en què concursaran únicament caps de bestiar de renda (bovins, equins, ovins i cabrum) de les explotacions agràries de la parròquia que consten degudament inscrits al Padral.

Amb la voluntat de dinamitzar encara més la trobada, el Ministeri ha convingut amb la corporació local el trasllat i celebració de la fira nacional de mascles i la subhasta dels vedells seleccionats com a mascles de la raça bruna d’Andorra que fins ara se celebrava cada any en unes instal·lacions privades de Santa Coloma.

La celebració d’aquests dos certàmens d’exposició de bestiar s’acompanyarà d’un mercat popular de venda ambulant de productes alimentaris i artesanals de proximitat que se situarà als carrers de la vila d’Ordino i en el qual podran participar tots els productors locals d’Andorra que constin adherits a la marca Productes agraris i artesans d’Andorra, com també altres productors estrangers de productes agraris i artesanals que puguin procedir dels territoris veïns dels pirineus que formen part del Parc Natural de les Tres Nacions. A més, durant el primer dia de la fira es convidarà a les escoles perquè facin una visita al certamen i puguin conèixer de primera mà la tasca dels ramaders i productors del país.

El conveni s’estableix per una durada des del moment en què se signa fins al 31 de desembre del 2021, i es renova tàcitament per a períodes anuals fins a un màxim de cinc anys.