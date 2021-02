El PS proposa crear un sistema d’etiquetatge energètic nacional dels vehicles

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Roger Padreny, s’ha reunit amb els i les representants de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA), Carles Sansa (President), Cristina Codina (Secretària) i Pere Betriu (Tresorer). En el marc d’aquesta trobada, s’ha tractat la situació del sector, així com les seves necessitats i demandes per afrontar la situació econòmica derivada de la pandèmia provocada per la Covid-19.

En aquest sentit, l’AIVA ha exposat al PS que la pandèmia pot tenir un impacte a curt i mitjà termini al sector i que actualment ja s’estan produint, a escala mundial, problemàtiques externes a les marques relacionades amb la provisió de components dels vehicles que afectarà a l’oferta de vehicles.

Altrament, en el marc d’aquesta trobada, el conseller general Roger Padreny ha exposat als representants de l’AIVA una esmena que el Grup Parlamentari Socialdemòcrata pretén incloure en les esmenes al projecte de llei del Codi de Circulació, actualment en tràmit parlamentari. Aquesta esmena fa referència a encomanar a Govern a implementar un sistema d’etiquetatge energètic nacional dels vehicles, motocicletes, ciclomotors, tricicles i quadricicles, així com els canvis que permetin homologar energèticament aquests vehicles registrats a Andorra amb els sistemes d’etiquetatge energètic seguits pels països membres de la Unió Europea.

Una proposta que, com ha establert Padreny, té dos objectius: “garantir directament l’homologació energètica de tots els vehicles amb matrícula andorrana, quan circulin a l’estranger, sobretot en grans ciutats, amb criteris restrictius a la circulació de vehicles”; així com, “incentivar la compra de nous vehicles energèticament més sostenibles a través del seu reconeixement”. A més a més, “aquest nou sistema d’etiquetatge permetria conèixer amb millor exactitud la situació energètica del parc mòbil andorrà i dur a terme les polítiques públiques que se’n derivin”, ha conclòs Padreny.