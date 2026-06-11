El febrer es va tancar amb 43.196 autoritzacions de residència i treball en vigor (+2,7%)

A 28 de febrer del 2026 els permisos de residència i treball representaven 43.196 autoritzacions en vigor, amb una variació respecte al mateix dia de l’any anterior del +2,7%. Un total de 10.165 persones tenien un permís de residència. Aquestes autoritzacions augmenten respecte al mateix període anterior, amb una variació anual del +3,1%. Es comptabilitzaven un total de 1.952 permisos de treball fronterer en vigor. La variació anual presenta un augment del +3,8%.
Hi havia un total de 4.979 autoritzacions de treball temporal en vigor. Aquestes autoritzacions disminueixen un -4,7% respecte a l’any anterior.
Es registraven 186 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor. Aquest tipus de permís presenta una variació anual negativa del -30,3%.