Baixa, al maig, el nombre de demandats en recerca i millora de feina

Les dades mensuals del Servei d’Ocupació, comptabilitzades l’últim dia del mes de maig del 2026, assenyalen que el nombre global de demandants en recerca de feina a final de mes és de 244 persones, amb una variació respecte al mes anterior del -5,8% (259 persones) i un -5,4% inferior al mateix mes de l’any anterior (258 persones).
El nombre de demandants en millora de treball a final de mes és de 186 (197 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del -5,6% i una variació del +1,6% respecte al maig de l’any 2025 (183 persones).
El nombre de demandants de serveis a final de mes és de 75. D’aquests, hi ha 2 demandants en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos. La variació respecte al mes anterior en el cas dels demandants de serveis en situació d’ocupació és d’1 persona (72 persones el mes anterior) i pels demandants en situació de baixa mèdica la variació és nul·la.
El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.826 (1.414 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del +29,1% i una variació del -6,5% respecte al maig de l’any 2025 (1.953 ofertes de treball).
El nombre de persones beneficiàries de l’ajut econòmic per desocupació involuntària decretada per Govern és de 15, el que representa una variació del -6,3% respecte al mes anterior i una variació del +25,0% respecte al maig de l’any passat (12 persones).
Aquest mes s’han fet 18 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació i 8 mitjançant els programes de treball temporal.
Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 66 que van trobar feina pels seus propis mitjans.