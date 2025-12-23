El Govern català aprova els primers 149 expedients d’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors, de 2025, per 6,3 M€

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya dona suport a 149 persones joves emprenedores que en la convocatòria 2025 van sol·licitar l’ajut per a instal·lar-se en una explotació agrària. Així, i d’acord amb el pressupost pluriennal, s’han concedit ajuts per un import total de 6,3 milions d’euros en forma de subvenció directa i es treballa per a resoldre el més aviat possible la resta d’expedients fins als 10 milions d’euros.
A més, actualment s’està tramitant una ampliació de la resolució de convocatòria per a no deixar cap projecte dels joves sense la subvenció corresponent. Es preveu, en funció de les necessitats, incrementar la dotació fins a més d’11 milions d’euros.
L’objectiu de l’ajut és crear explotacions viables mitjançant la instal·lació de persones joves amb capacitat i competències professionals adients en empreses amb característiques tecnicoeconòmiques adequades, per a contribuir a facilitar el relleu generacional, fixar la població a les zones rurals i, en especial, fomentar la incorporació de les dones al sector agrari.
Aquests ajuts s’emmarquen dins del període del Pla estratègic de la Política agrària comuna 2023-2027, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
El nou Pla incorpora millores normatives respecte del pla anterior (PDR.cat2022). Aquests canvis han permès incrementar la mitjana d’ajut concedida, que passa de gairebé 30.000 euros de mitjana en el període de programació anterior a 42.000 euros en la convocatòria actual.
Distribució de l’ajut per territoris
Els ajuts concedits es distribueixen de la manera següent:
|Serveis territorials
|Nombre d’expedients
|Import de la subvenció
|Alt Pirineu i Aran
|10
|398.000,00 €
|Barcelona
|16
|672.226,58 €
|Catalunya Central
|29
|1.267.500,00 €
|Girona
|17
|681.200,00 €
|Lleida
|32
|1.315.000,00 €
|Penedès
|12
|537.000,00 €
|Tarragona
|15
|662.500,00 €
|Terres de l’Ebre
|18
|762.000,00 €
|Total
|149
|6.295.926,58 €