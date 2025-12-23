La delegada Sílvia Romero encapçala la celebració de Nadal del Govern català a l’Alt Pirineu i Aran

La Delegació Territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran ha celebrat, la tarda de dilluns, l’acte institucional de Nadal, que ha reunit representants del món local, d’entitats socials i dels diferents Serveis Territorials de la Generalitat a la vegueria. L’esdeveniment ha tingut lloc al Casal Cívic i Comunitari de Tremp, que acull en aquests moments la seu de la Delegació, mentre es realitzen les obres de modernització de les instal·lacions en què s’ubica habitualment la màxima representació del Govern a l’Alt Pirineu i Aran. L’acte ha estat amenitzat pel grup de música tradicional i folk Flolkimanxa i ha aplegat mig centenar de persones.
En la seva intervenció, la delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero Galera, ha afirmat que “aquest és un temps d’excel·lència, de convivència i d’esperança; un temps per a fer balanç i encarar els reptes que tenim per davant”. En aquest sentit, ha apuntat que durant el 2025 “s’han posat els pilars de polítiques públiques que donen eines a tots els territoris per a avançar conjuntament sota el lema de la prosperitat compartida”.
Entre altres, ha destacat l’impacte que tindrà el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya 2025 – 2029, que destinarà 55 milions d’euros a l’Alt Pirineu i Aran, i l’inici del desplegament de la Llei de l’Estatut de municipis rurals, que beneficiarà pràcticament tots els municipis de la vegueria. A més, Romero ha fet referència al Pla de Xoc per a la Modernització dels Espais Esportius i al Pla de barris i viles de Catalunya, que en la seva primera convocatòria finançarà projectes a la Pobla de Segur i la Seu d’Urgell.
En l’àmbit específic de la vegueria, la delegada ha posat en valor l’inici de les obres de construcció del nou edifici d’INEFC Pirineus a la Seu d’Urgell, que consolidarà un projecte pioner i de país, referent en la formació de professionals en els esports al medi natural. També ha subratllat la importància de les obres d’ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp, valorades en 10 milions d’euros, i l’arrencada del Grau en Infermeria al Pirineu.
La delegada també ha apuntat els projectes que marcaran l’inici de l’any vinent, com la posada en funcionament de les noves Oficines d’Atenció Ciutadana (a Tremp, la Seu d’Urgell i Puigcerdà) o la construcció del nou Arxiu Comarcal de la Cerdanya, entre altres. “Són alguns exemples de la voluntat del Govern de reforçar els serveis públics arreu del país”, ha dit Romero.