Pere Baró (PS) presenta esmenes “per a garantir l’accés del Consell General a la informació financera i reforçar el control parlamentari”

El conseller general i president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró Rocamonde, ha presentat diverses esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 7/2021, de recuperació i resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió, amb l’objectiu de garantir plenament el dret d’accés a la informació dels consellers i conselleres generals en l’exercici de les seves funcions parlamentàries.
Les esmenes presentades plantegen modificacions a la normativa vigent per a deixar clar que els deures de reserva i secret que afecten organismes com l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) o l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) no poden limitar l’activitat de control, impuls i fiscalització que correspon al Consell General.
En concret, Baró proposa introduir una disposició que estableixi explícitament que el caràcter reservat de les dades, documents i informacions en poder de l’AREB no és aplicable als consellers i conselleres generals quan actuen en el marc de les seves funcions parlamentàries. De la mateixa manera, es planteja una modificació equivalent del règim de deure de secret previst a la Llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.
El conseller socialdemòcrata recorda que “l’accés a la informació és una pedra angular del sistema democràtic i una condició indispensable perquè el Parlament pugui exercir amb rigor el control de l’acció del Govern i de les entitats que en depenen, tal com estableix l’article 50 de la Constitució”. En aquest sentit, Pere Baró adverteix que establir reserves d’accés al Consell General en diferents lleis suposa, de facto, excloure determinades matèries del control parlamentari, una situació que considera incompatible amb el principi de separació de poders.
Amb aquestes esmenes, Baró reafirma el seu “compromís amb la transparència institucional, el reforç de les garanties democràtiques i el paper central del Consell General com a òrgan de control polític”.