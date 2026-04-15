El Govern aprova la gratuïtat dels preus públics universitaris per als estudiants amb discapacitat

Per tal de reforçar la igualtat d’oportunitat i afavorir l’accés i la permanència en l’ensenyament superior públic andorrà, el Consell de Ministres ha aprovat el Decret relatiu a la gratuïtat dels preus públics universitaris per a les persones estudiants amb discapacitat. A partir del curs acadèmic 2026-2027, els estudiants amb discapacitat reconeguda gaudiran de l’exoneració del pagament dels preus públics corresponents a les prestacions de serveis acadèmics, administratius i de secretaria de la Universitat d’Andorra. La gratuïtat s’aplicarà exclusivament als ensenyaments que condueixen a l’obtenció d’una titulació d’ensenyament superior de caràcter estatal impartida per la Universitat d’Andorra, siguin bàtxelors, màsters, doctorats i diplomes oficials avançats. Per tant, no s’aplicarà als títols propis ni a altres activitats o prestacions que no formin part dels serveis acadèmics, administratius i de secretaria vinculats a aquests estudis.
Es considera estudiant amb discapacitat aquell que ha estat valorat per la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i al qual el ministeri competent en matèria d’afers socials ha reconegut, mitjançant una resolució, la condició de persona amb discapacitat.
La mesura s’haurà de sol·licitar en el moment de formalitzar la matrícula o en el moment que determini la Universitat d’Andorra d’acord amb la seva normativa interna. En cas que la persona interessada es trobi en tràmit de valoració o pendent de resolució en el moment de la matrícula, haurà d’abonar inicialment els preus públics ordinaris, però tindrà dret al reemborsament proporcional dels imports satisfets des de la data de reconeixement de la discapacitat.
Amb aquesta iniciativa, el Govern continua avançant en el desplegament d’un sistema d’ensenyament superior més inclusiu, eliminant barreres econòmiques i facilitant la plena participació de les persones amb discapacitat en els estudis universitaris oficials.