Segons ha informat l’Executiu, sis noves famílies es beneficien del Programa d’accés al primer habitatge de propietat. Aquesta iniciativa s’emmarca en l’estratègia global del Govern en matèria d’habitatge, amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge en propietat, reforçar l’estabilitat residencial i donar resposta a les dificultats que afronta una part de la població resident per a consolidar el seu projecte de vida al país.
Ha estat el Consell de Ministres qui ha aprovat, aquest dimecres, sis noves sol·licituds del Programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent, una iniciativa impulsada pel Govern per a facilitar l’adquisició d’un primer habitatge en propietat a la població resident al país.
Amb aquestes noves aprovacions, són 20 les famílies beneficiàries del programa d’avals per a la compra del primer pis que, des que es va iniciar fa cinc mesos, tramitant-se un total de 25 expedients.
El programa preveu que el Govern assumeixi íntegrament el pagament dels interessos del préstec hipotecari durant els primers set anys, període en què el tipus d’interès és d’Euríbor més 0%. Un cop finalitzat aquest tram inicial, la hipoteca manté unes condicions avantatjoses, amb un tipus d’interès d’Euríbor més 0,50% fins a la finalització del préstec, que pot allargar-se fins a un màxim de cinquanta anys. Aquest disseny permet que l’esforç econòmic de la part compradora es destini principalment a amortitzar capital durant els primers anys, contribuint a garantir l’assequibilitat del finançament al llarg de tot el període.
El Programa d’accés al primer habitatge de propietat s’adreça a persones residents que acreditin un mínim de set anys de residència legal, efectiva i permanent al país, no disposin de cap habitatge en propietat, ni a Andorra ni a l’estranger, i tinguin un patrimoni inferior al 30% del preu de l’habitatge. El preu màxim de compra de l’immoble se situa en 600.000 euros, i no es requereix cap aportació inicial per a accedir al crèdit hipotecari.
Les sol·licituds segueixen un procediment que inclou l’anàlisi de solvència per part de l’entitat bancària, la valoració de l’Institut Nacional de l’Habitatge i, finalment, la formalització del préstec mitjançant escriptura notarial entre la persona beneficiària, el banc i el Govern.