El programa Renova és un “èxit de convocatòria” amb més de 200 sol·licitants

Un any més, el Programa Renova, que permet atorgar subvencions directes a la ciutadania per a l’impuls de millores d’eficiència i estalvi energètic a l’habitatge, ha estat un èxit de convocatòria. En tan sols tres setmanes des de l’obertura del programa s’han registrat 202 sol·licituds per un import d’1.673.458,20 euros, fet que supera la partida prevista inicialment d’1,5 milions d’euros. En vista de la situació, s’ha decidit tancar cautelarment la recepció de noves sol·licituds, tal com ja es va fent els darrers anys, per a garantir una gestió responsable dels recursos públics, i s’evita que un gran nombre de sol·licituds no puguin ser ateses.
Aquest fet demostra el gran l’interès de la ciutadania en poder accedir a aquest programa d’ajuts i així impulsar reformes que millorin la sostenibilitat dels habitatges. Cal recordar que el programa d’enguany preveu percentatges similars d’ajuts fins al 40% per diverses intervencions d’aïllaments, canvis dels sistemes de producció de calor o instal·lació de sistemes de producció d’energia provinent de fonts renovables.
Un cop valorades la totalitat de les demandes i atorgats els imports escaients, es valorarà la possibilitat de reobrir el programa en cas que no s’hagi esgotat la partida prevista. El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) recollirà aquest dijous, 16 d’abril, el tancament de la convocatòria de forma cautelar.