El Govern aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d’auditoria de comptes

By:
On:
In: Economia
Una calculadora
Una calculadora (Getty images)

El Govern ha aprovat el reglament de desenvolupament de la Llei d’auditoria de comptes. El text incideix en aspectes rellevants de l’activitat d’auditoria de comptes, i desplega elements essencials per a l’exercici de la professió regulada, posant atenció especial a les condicions i els procediments d’accés. En aquest sentit, els candidats, a més dels estudis i anys d’experiència exigits per la Llei, hauran d’aprovar un examen teòric i pràctic encaminat a la comprovació rigorosa de la capacitació del candidat per exercir l’activitat d’auditoria de comptes.

El text també especifica els requisits a complir relatius a mitjans humans i materials. Així doncs, les societats d’auditoria i els auditors individuals han de disposar de mitjans humans suficients i han d’acreditar una capacitat real per a desenvolupar l’activitat d’auditoria de comptes d’acord amb la naturalesa, el volum i la tipologia dels encàrrecs assumits. D’altra banda, el percentatge mínim d’hores d’auditoria que han de ser efectuades per professionals residents ha de ser del 35%.

El reglament també estipula que s’ha de disposar d’un local físic situat a Andorra que ha de garantir, com a mínim, els següents requisits: la confidencialitat de la informació relativa als encàrrecs d’auditoria; la custòdia adequada de la documentació, tant en suport físic com electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei; i el compliment del deure de secret professional per part dels auditors de comptes i del personal que participi en els treballs d’auditoria.

El reglament també marca les hores mínimes i el tipus de formació a què han d’assistir els auditors que són 120 hores cada 3 anys, amb un mínim de 30 hores anuals. De les 120 hores de formació, 80 han de ser sobre comptabilitat i auditoria, i 20 hores en matèries de legislació andorrana, fora de l’àmbit de la comptabilitat, rellevants per a l’activitat d’auditoria. La resta d’hores poden dedicar-se a altres matèries com ara tecnologies de la informació, intel·ligència artificial, sostenibilitat, gestió de riscos o deontologia professional.

El text també indica les normes de gestió de qualitat interna que han de seguir els auditors perquè l’activitat d’auditoria de comptes es duu a terme de conformitat amb el que exigeixen la Llei i les normes internacionals d’auditoria i d’ètica i organització interna.

Finalment, el Reglament també desenvolupa el marc de supervisió i control de qualitat, amb la finalitat de dotar el sistema de supervisió d’auditoria de comptes d’eines de control de l’activitat dels auditors (inspeccions i investigacions) per a exercir les seves funcions de manera efectiva, objectiva i proporcional, promovent la millora contínua i la confiança pública en l’activitat d’auditoria.

Cal recordar que la Llei d’auditoria de comptes estipula que, entre altres, s’han de sotmetre a auditoria les societats i entitats que superin un total de partides d’actiu superior als 3,6 milions d’euros; un import net de xifra de negocis superior als 6 milions d’euros; i un nombre mitjà de treballadors durant l’exercici superior a 50.

[do_widget id=category-posts-pro-64]