Andorra destaca el paper clau de la societat civil i de l’educació per a avançar cap a la pau a l’Orient Mitjà

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat aquest divendres a París a la Conferència de les societats civils israeliana i palestina per a la solució dels dos estats, en el marc dels esforços internacionals per a revitalitzar una sortida negociada al conflicte. La trobada s’ha celebrat a iniciativa del ministre d’Europa i d’Afers Exteriors francès, Jean‑Noël Barrot, amb l’objectiu d’elaborar recomanacions concretes que seran traslladades als líders internacionals, especialment en el marc de les discussions del G7, per a contribuir a mantenir viva la perspectiva d’una solució negociada de dos estats. Hi han participat, entre d’altres, els ministres i secretaris d’Estat de Canadà, Espanya, Luxemburg, Irlanda, Islàndia, Mònaco i Noruega.
La Conferència commemora el primer aniversari de l’“Appel de Paris pour la solution à deux États”, impulsat el juny del 2025, quan més de 300 representants de la societat civil israeliana i palestina van adoptar un text comú en favor d’una solució negociada basada en la coexistència de dos estats.
En la seva intervenció, la ministra ha subratllat que la solució dels dos estats continua sent l’única via viable per assolir una pau i una seguretat duradores a la regió, i ha recordat el compromís d’Andorra amb aquesta perspectiva, inclosa la recent decisió de reconèixer l’Estat de Palestina com un pas necessari en aquest procés.
Tor ha remarcat que l’avenç cap a la pau no depèn únicament dels grans acords polítics, sinó també del treball constant de les societats civils. En aquest sentit, ha posat en valor el diàleg entre actors israelians i palestins com una eina efectiva i possible per a generar confiança i construir solucions compartides.
La titular d’Afers Exteriors ha incidit especialment en la necessitat de promoure un nou relat compartit que faci possible una convivència futura basada en el respecte, la cooperació i la seguretat per a ambdues parts. Aquest relat, ha defensat, és imprescindible per a fer viable la solució dels dos estats, contribuir a la reconstrucció de Gaza i garantir l’estabilitat regional.
En aquest context, la ministra ha destacat el paper fonamental de l’educació com a pilar de la pau a llarg termini. Ha defensat la importància de fomentar els intercanvis entre joves, impulsar projectes d’educació en valors democràtics i treballar cap a una millor comprensió mútua des de les primeres etapes de la vida.
Tor també ha remarcat el rol essencial que exerceixen les dones i els homes de la societat civil que treballen diàriament per combatre els discursos d’odi i reforçar la confiança entre comunitats, i ha reiterat el suport d’Andorra a aquestes iniciatives.
Igualment, ha reiterat la preocupació del Govern per la situació humanitària a Gaza i ha insistit que qualsevol avenç real en el procés de pau requereix la fi de la violència i la creació de les condicions necessàries per a una convivència pacífica.
Finalment, la ministra ha reafirmat el compromís d’Andorra de contribuir, dins de les seves possibilitats, als esforços internacionals de reconciliació, i ha defensat que invertir en educació és, en definitiva, invertir en la pau.
Conferència de París de les societats civils israeliana i palestina per a la solució dels dos estats
A diferència d’altres iniciatives diplomàtiques, la Conferència posa al centre els actors de la societat civil —associacions, experts, activistes i representants comunitaris israelians i palestins— amb l’objectiu de fer emergir propostes basades en l’experiència directa sobre el terreny i en les aspiracions de les poblacions.
La Conferència de París també ha reunit diverses coalicions internacionals implicades en la promoció de la pau, com l’Aliança per a la Pau a l’Orient Mitjà, que agrupa més de 200 organitzacions israelià‑palestines, així com xarxes de dones i antics responsables polítics compromesos amb la reactivació del procés de pau.
Els treballs s’han organitzat entorn de diversos grups temàtics —seguretat, ajuda humanitària i reconstrucció de Gaza, viabilitat de la solució dels dos estats, narratives de pau i integració regional— amb l’objectiu de formular propostes operatives dirigides a la comunitat internacional.
Aquesta iniciativa té lloc en un context especialment tens a la regió, marcat per la fragilitat de l’alto el foc a Gaza, l’agreujament de la situació humanitària i els riscos creixents per a la viabilitat futura d’un Estat palestí, factors que han reactivat els esforços diplomàtics internacionals en favor d’una solució duradora.