La Trail 80K inaugura el cap de setmana de la Trail 100 Andorra by UTMB® 2026

La sisena edició de la Trail 100 Andorra by UTMB® ja està en marxa. La Trail 80K, la primera distància a prendre la sortida, ha arrencat aquest divendres, a les 8.00 h, des de la Plaça de l’Església d’Ordino, amb el poble convertit novament en l’epicentre d’un cap de setmana que reunirà prop de 3.800 corredors. L’andorrà Samuel Ponce (07:39:01) i l’alemanya Juliane Rössler (09:19:57) han estrenat el palmarès del 2026 després d’imposar-se en un recorregut de 80 quilòmetres i 3.900 metres de desnivell positiu per l’alta muntanya andorrana.
L’esdeveniment s’havia posat oficialment en marxa dijous amb l’obertura de l’Expo Trail a la Plaça Prat de Call, la presentació dels atletes d’elit i la Trail 100 Kids, que va omplir la línia de sortida de joves corredors, abans de la benvinguda oficial a càrrec dels fundadors d’UTMB.
PONCE S’IMPOSA A CASA
L’andorrà Samuel Ponce (877) ha signat la victòria més celebrada del dia: guanyar a casa. Després de ser segon a la Trail 50K del 2025 (05:13:34), enguany ha fet el salt als 80 quilòmetres i ho ha fet de la millor manera possible, creuant la meta d’Ordino en 07:39:01, empès per l’afició andorrana i resistint fins al final la pressió de Julen Calvo Vigara, que ha arribat només 1 minut i 10 segons més tard.
Per davant d’un top 5 que incloïa Julen Calvo Vigara (894), Guillaume Tiphene (875) i Valentin Benard (860), vencedor de la Ultra 105K el 2025, la victòria de Ponce té un valor especial per al país amfitrió. En una prova en què la representació andorrana pràcticament duplica la de l’edició anterior, veure un dels seus corredors al capdamunt del podi de la distància converteix la jornada en una data assenyalada.
En creuar la línia de meta, Samuel Ponce assegurava: “Estic molt content de córrer a casa, de tenir una prova UTMB aquí i de poder guanyar davant de la meva família i els meus amics.” Sobre l’estratègia, afegia: “A la primera pujada important cap al Mirador Solar vaig decidir atacar per a veure com responien els rivals; a partir d’aquí, tocava gestionar el ritme fins a meta.”
El podi masculí l’han completat Julen Calvo Vigara (Espanya, 07:40:11), que arribava com el corredor amb millor índex UTMB de la sortida (894) i ha lluitat per la victòria fins a l’últim metre, i Pablo Villa (Espanya, 07:58:44), un dels noms més reconeguts del trail espanyol. El lleonès ha tornat a demostrar la seva solvència en alta muntanya per a assegurar-se una plaça al podi. Just al darrere, el francès Guillaume Tiphene ha acabat quart amb un temps de 08:13:43.
RÖSSLER IRROMP AMB FORÇA
En categoria femenina, l’alemanya Juliane Rössler (721) ha signat la gran sorpresa del dia. Sortia per darrere de les principals favorites sobre el paper, però ha respost amb contundència als Pirineus. El seu temps de 09:19:57 no només li ha donat la victòria amb 6 minuts i 53 segons d’avantatge sobre l’estatunidenca Allison Baca (09:26:50), sinó que també queda més de 23 minuts per sota del registre amb què Manon Bohard va guanyar l’edició passada. A més, li ha valgut una plaça entre les dotze primeres de la classificació general absoluta.
El podi l’ha completat l’espanyola Alba Villanova del Moral (09:48:56), l’altra gran sorpresa de la jornada. Amb un índex UTMB de 699 i lluny dels focus en la prèvia, ha anat superant noms amb més cartell fins a situar-se entre les tres millors. Una mostra més que, en els 80 quilòmetres andorrans, els pronòstics no garanteixen res.
Per la seva banda, Juliane Rössler afirmava: “És un gran alleujament arribar a meta. Amb tantes dones fortes a la sortida, estic molt contenta d’haver aconseguit la victòria.”
EL CAP DE SETMANA GRAN D’ORDINO, EN MARXA
Amb la Trail 80K ja resolta, la competició continua. Aquest dissabte serà el gran dia, amb la sortida de la Ultra 105K, la distància reina, a les 6.00 h des de la Plaça de l’Església, seguida de la Trail 50K a les 7.30 h, a més de la cerimònia de lliurament de premis de la Trail 80K, prevista per a les 11.00 h a l’Expo Trail. Diumenge tancaran el programa la Trail 21K (8.00 h) i la Trail 10K (9.00 h), juntament amb les cerimònies de lliurament de premis de la resta de distàncies.
RESULTATS TRAIL 80K
Homes
1: Samuel Ponce, Andorra, 07:39:01
2: Julen Calvo Vigara, Espanya, 07:40:11
3: Pablo Villa, España, 07:58:44
Dones
1: Juliane Rössler, Alemanya, 09:19:57
2: Allison Baca, Estats Units, 09:26:50
3: Alba Villanova del Moral, Espanya, 09:48:56
Per a més informació i per a consultar els resultats complets, visitar andorra.utmb.world.