El Força Lleida dona un cop de mà al BC Andorra “doblegant” el Palència en un partit d’alta tensió

Partit entre el BC Andorra i el Força Lleida de Lliga Catalana LEB Or (BC Andorra)

El BC Andorra juga avui dissabte a la pista de l’Oviedo (18:30 hores), però també jugava ahir divendres a Lleida. Això és 100% cert perquè moltes mirades estaven posades al pavelló Barris Nord on jugaven els locals i el màxim rival dels tricolors, el Palència. Aquest, és l’únic contrincant de la LEB Or que pot arrabassar l’ascens directe als de Natxo Lezcano.

El d’aquest divendres, a Lleida, es pot catalogar com un matx d’alta tensió. Hi va haver de tot. Els de la Terra Ferma van haver de lluitar contra el Palència i contra algunes decisions arbitrals més que discutibles: una pluja de tècniques per als locals i l’expulsió de l’entrenador, en són uns exemples. Però, mira per on, quan més semblava estar entre les cordes el Lleida, aquests fets, van provocar la reacció d’una grada que va ser determinant per a enlairar el seu equip.

Els darrers minuts de l’encontre, sempre igualat, van ser d’una emoció extrema. Finalment, un Força Lleida ple d’orgull aconseguia batre el Palència (88-81) i, sense voler-ho, donar un cop de mà al BC Andorra que, ara, torna a tenir el coixí d’una derrota de marge per a assolir l’ascens directe a l’ACB. El que toca, però, és guanyar avui l’Oviedo a domicili.

Als tricolors els resten 4 partits per a l’objectiu (3 al Palència amb la derrota d’aquest divendres). Pujar a la màxima categoria del bàsquet espanyol està cada cop més a prop, encara que, compte, que els andorrans arriben al tram final de la fase regular també justos de combustible després d’una enorme temporada i, a més, amb jugadors amb problemes físics o ja de baixa.