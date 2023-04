Albert Villaró rep el Premi Pica d’Estats de Premsa Especialitzada per l’article ‘El romànic a l’alt país d’Urgell’

Albert Villaró (dreta) rebent el guardó en l’apartat de Premsa Especialitzada (Diputació Lleida)

La Diputació de Lleida ha fet entrega aquest divendres dels guardons del Premi turístic internacional Pica d’Estats als guanyadors de la 33a edició del certamen, en un acte que s’ha celebrat a l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), el mateix espai on fa 33 anys es va reunir el primer jurat del guardó. Entre els premiats ha destacat l’urgellenc Albert Villaró, reconegut per l’article ‘El romànic a l’alt país d’Urgell’, en l’àmbit de Premsa Especialitzada. També han estat guardonats articles per conèixer el patrimoni i la gastronomia de Ponent, i treballs sobre les ermites de la Noguera o l’ofici de pastor, entre altres. L’edició d’enguany va rebre 138 reportatges.

L’acte d’entrega del Premi ha estat presidit pel president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol; la vicepresidenta de la Junta de la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes, Montse Palau, i Santi Costa, membre del jurat.

Pujol ha subratllat el paper “clau” del Pica d’Estats pel que fa a la promoció i difusió de les comarques del l’Alt Pirineu, l’Aran i Ponent, “ja sigui en l’àmbit cultural, paisatgístic, natural o gastronòmic”. Així mateix, ha assenyalat que el certamen “ha permès donar força visibilitat a la realitat de l’oferta turística, reconeixent la creativitat i la professionalitat dels periodistes”

En el mateix sentit s’ha expressat Talarn, que ha manifestat la importància de comptar amb professionals de la informació que facin arribar al món la “fortalesa de l’oci i del gaudi que hi ha al territori”. I ha afegit: “Avui guanyeu vosaltres, us fem arribar aquests guardons, però qui realment està guanyant és tots plegats, guanyem les terres de Lleida, Pirineu i Aran que ens obrim al món”.





Treballs premiats

El premi de Premsa especialitzada (dotat amb 5.000 euros) ha recaigut en l’article ‘El romànic a l’alt país d’Urgell’, d’Albert Villaró, publicat a la revista ‘Descobrir Catalunya’. El reportatge se centra en la diversitat de temples romànics de l’Alt Urgell, des de la catedral de la Seu d’Urgell a petites joies rurals quasi desconegudes, aportant també informació pràctica sobre la comarca (on menjar i dormir, visites guiades, espais naturals, senderisme, BTT i altres).

Pel que fa a la categoria de millor Reportatge fotogràfic (dotat amb 5.000 euros), el guanyador ha estat el fotògraf Jordi Borràs pel reportatge gràfic ‘La Roda de la vida comença a Llessui’, publicat a ‘La Mira’. El treball reflecteix la vida quotidiana de dos pastors d’ovelles que desenvolupen el seu ofici a les muntanyes del Pallars Sobirà.

El millor treball en la categoria d’Internet (dotat amb 5.000 euros) ha estat per la sèrie d’articles ‘Juego de Damas’, publicada per la periodista Rosa Matas a lavanguardia.com. Els articles posen en valor alguns dels monuments més emblemàtics del Pirineu i Prepirineu a través del paper que van tenir les dones als segles XI i XII al castell de Mur, als monestirs de Santa Maria de Gerri de la Sal i Sant Pere del Burgal, a l’església de Santa Maria d’Àneu i a la catedral de la Seu d’Urgell.

Quant a la categoria de Televisió (dotat amb 5.000 euros), el guanyador ha estat el programa ‘Volando Voy. El Pallars Jussà’, de Zanskar Producciones SL, conduït per Jesús Calleja i emès per la cadena ‘Cuatro’. El programa mostra alguns dels atractius del Pallars Jussà fent una mirada al passat amb les Botigues Museu de Salàs de Pallars, la geologia i el patrimoni paleontològic, i acosta l’espectador a la vida de la comarca.

El guardó de Mitjans de comunicació locals de les Terres de Lleida (dotat amb 5.000 euros) ha estat per al treball ‘De Turisme per les Garrigues’, de Xavier Franch, publicat al periòdic infantil bimensual ‘Som Canalla’. Es tracta d’un seguit de textos didàctics centrats en el patrimoni històric, natural, cultural i social de la comarca, amb especial incidència en l’oleoturisme, la pedra seca, la diversitat paisatgística, la gastronomia, el turisme esportiu i el modernisme.

El premi de Ràdio (dotat amb 5.000 euros) ha recaigut en el programa ‘Noguera 432, territori d’ermites’ (dins del programa Camins del Pla i la Muntanya), realitzat per Nil Ortiz i Clara Adsuar i emès per Ràdio Balaguer. L’espai explica que la Noguera és la comarca catalana amb més ermites (unes 370) i parla del projecte Noguera 432, destinat a posar en valor aquesta riquesa patrimonial. També parla de l’origen (històric o llegendari), la significació social, les característiques i les curiositats d’aquestes construccions.

Per la seva banda, el guardó de Premsa internacional (atorgat al millor treball publicat o emès a l’estranger i dotat amb 5.000 euros) ha estat per a l’espai televisiu ‘Food Safari Catalunha chapter 1’, presentat pel xef Paulo Coelho Machado Neto i emès per les cadenes ‘Globo TV Streaming Globoplay’ i ‘Globo TV Cable Globosat’. Es tracta d’un “safari” gastronòmic pel Pirineu i la plana de de Lleida, en el qual es posen en valor aliments com els formatges i els torrons artesanals, els productes de l’horta i les plantes silvestres, l’oli d’oliva i la ratafia, entre d’altres.

Finalment, el premi corresponent al millor treball de Premsa escrita d’informació general, que ha obtingut també el premi especial de l’edició (dotat amb 10.000 euros), ha estat per a l’article ‘Por las riberas del Segre. Brindis en la colina del vino’, de Carlos Pascual. Publicat al diari ‘El País’, el text proposa un viatge per a conèixer el patrimoni paisatgístic, monumental, enològic i gastronòmic de la plana de Lleida, prenent com a eix vertebrador el riu Segre amb els seus afluents, canals i séquies.





El certamen incrementa la dotació econòmica

La vicepresidenta del Patronat de Turisme ha anunciat durant l’acte de lliurament del premi que de cara a l’any vinent el Pica d’Estats incrementarà la dotació econòmica, que passarà dels 45.000 euros actuals fins als 48.000, és a dir 3.000 euros més. El certamen mantindrà les vuit categories, dotades amb 6.000 euros. D’altra banda, desapareixerà el Premi Especial, que es va crear amb motiu del 30è aniversari i que distingia un dels treballs guardonats en les diverses categories.

Podran optar a la 34a edició tots els treballs periodístics publicats en qualsevol suport (internet, premsa escrita, radio, televisió, etc.) i produïts en qualsevol idioma en el període comprès entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023, que tinguin com a prioritat la difusió turística de la realitat de les comarques de Lleida.





Jurat de la 33a edició

El jurat del 33è Premi Pica d’Estats l’ha presidit el degà el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, i ha comptat com a vocals amb els periodistes Francesc Canosa, Santiago Costa, Josep Cuní, Pepa Fernández, Lluís Foix, Teresa Macià, Mariano Palacín, i Laura Alcalde. El cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha actuat com a secretari.