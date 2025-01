El CSJ avança en la implantació correcta de l’expedient electrònic en l’administració de Justícia

La seu de la Justícia (SFGA)

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha aprovat aquest dimecres una modificació del Reglament tècnic relatiu a la xarxa i al sistema informàtic de gestió i comunicació processal per a la implantació correcta de l’expedient electrònic en l’administració de Justícia. Amb voluntat d’assolir la plena eficàcia del sistema, s’ha modificat l’apartat 4 de l’article 30, relatiu a la recepció d’actes de comunicació als advocats. Aquesta modificació serà efectiva l’endemà de la seva publicació al BOPA.

Paral·lelament, i amb voluntat de dotar de les eines necessàries per a la correcta implementació de l’expedient judicial electrònic (EJE), el Consell Superior de la Justícia també ha aprovat aquest dimecres cinc nous protocols d’actuació que tracten aspectes diversos com l’obligatorietat de la signatura digital en la totalitat dels documents judicials i la regulació de la presentació dels escrits telemàtics a través de la plataforma Avantius.

Així com també el sistema de funcionament dels enviaments de documentació als tribunals, la Batllia i a la Fiscalia General per part dels organismes que compten amb perfil al PSP, el detall dels terminis d’aplicació per a la correcta comptabilització de les notificacions telemàtiques i la presentació, recepció i gestió dels escrits telemàtics a través de la plataforma Avantius, assegurant un funcionament eficient i conforme a la normativa vigent. Aquests protocols, de caràcter obligatori, entraran en vigor el 3 de febrer.