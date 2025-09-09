El conseller general no adscrit, Víctor Pintos, s’incorpora al Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos

La Junta de Presidents de Grups Parlamentaris ha estat informada dels canvis en la composició del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos (GPCC) que, des d’aquest dilluns, passa a incorporar a Víctor Pintos, que fins ara tenia la condició de conseller general no adscrit. D’aquesta manera, el Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos passa a tenir quatre consellers generals (Carles Naudi d’Areny-Plandolit -president-, Manel Linares -president suplent-, Víctor Pintos i Sandra Codina).
Tot i la incorporació de Pintos al GPCC, la Junta de Presidents ha acordat no alterar l’ordre protocol·lari dels grups establert a principis de legislatura i el GPCC continuarà ocupant la darrera posició entre els cinc grups actuals.
Per tant, l’ordre de les intervencions en el Consell General es mantindrà com fins ara sent el GPCC el primer a intervenir en l’ordre de menor a major representació parlamentària.