La cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, Resma Punjabi, presenta la seva renúncia

El síndic general, Carles Ensenyat, ha comunicat a la Junta de Presidents de Grups Parlamentaris, en la seva sessió d’aquest dimarts, la recepció de la carta de dimissió de la cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), Resma Punjabi, amb caràcter immediat. La Junta de Presidents ha acordat no alterar el calendari d’elecció de les persones candidates a cap de l’APDA que ja es troba en vigor.
En aquest sentit, cal recordar que el termini previst per a la presentació de la documentació necessària finalitzarà el 15 de setembre, a les 13.30 hores, tal com consta en l’avís publicat l’11 de juny en el Butlletí del Consell General 49/2025.
Resma Punjabi, fins avui cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, finalitzava el seu mandat el pròxim 15 de novembre en complir 4 anys al capdavant de l’agència i, conseqüentment, exhauria el termini legal previst per a exercir el càrrec.