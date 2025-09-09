Sébastien Lecornu, nou primer ministre de França

El president de la República francesa, Emmanuel Macron, ha nomenat el titular de les Forces Armades, Sébastien Lecornu, com a nou primer ministre gal. Això succeeix poques hores després que l’Assemblea Nacional francesa fes “caure” al qui aleshores ostentava el càrrec, François Bayrou, qui no va superar una moció de confiança que pesava sobre ell.
Lecornu hereta una situació més que complicada amb una gran part de la població insatisfeta i manifestacions a punt de sortir al carrer. Val a recordar que Bayrou defensava el seu pla d’estalvi de 44.000 milions d’euros fins al 2026, el qual era rebutjat en bloc per l’oposició. Considerava que era l’única forma de lluitar contra el deute públic.
De forma immediata, el president Emmanuel Macron, ha assenyalat que no pensa en convocar unes eleccions de manera imminent. A França, doncs, el panorama polític segueix molt remogut i amb una situació econòmica incerta. Els mercats segueixen a l’expectativa i, qui d’això se’n beneficia, és el dòlar mentre és dispara la prima de risc al país veí.