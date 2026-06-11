El Consell General i el Govern signen un conveni per a adaptar els textos legislatius a lectura fàcil

El síndic general, Carles Ensenyat, i la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, han rubricat, aquest dijous al matí, a la nova seu del Parlament, el Conveni de col·laboració entre el Consell General i el Govern d’Andorra per a l’adaptació a lectura fàcil dels diferents textos legislatius del Principat d’Andorra. Amb aquesta iniciativa, el poder legislatiu i l’executiu fan un pas ferm cap a l’accessibilitat universal, assegurant que les lleis i normes que regulen la vida ciutadana siguin comprensibles per a tothom, especialment per a persones amb discapacitat intel·lectual o amb dificultats de comprensió lectora.
L’accés a la informació és un dret fonamental que promou la igualtat d’oportunitats i la participació activa de tota la ciutadania en la vida pública i democràtica del país. L’adaptació de les lleis a un llenguatge més planer i accessible metodològicament disminueix les barreres de comprensió i afavoreix un entorn molt més inclusiu.
Per tal d’assegurar el rigor tècnic i la màxima qualitat, els treballs s’encarregaran a empreses o entitats especialitzades i acreditades en el sector. A més, les adaptacions podran incloure processos de validació fets per les mateixes persones amb discapacitat i obren la porta a l’elaboració de versions complementàries amb pictogrames o altres suports visuals.
Tot i que l’adaptació del llenguatge legislatiu seguirà un procés rigorós de validació, les versions adaptades tindran un caràcter merament informatiu i divulgatiu. Per tant, no tindran valor jurídic ni substituiran en cap cas els textos legislatius oficials publicats al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).
El síndic general, Carles Ensenyat, ha remarcat que “l’accessibilitat i la transparència vers les persones amb discapacitat ha estat una part important dels nostres objectius” per a aquesta legislatura. Així mateix, ha detallat que es “començarà per la Constitució perquè és la llei fonamental, però l’objectiu és aconseguir que part o tota la legislació, especialment aquella que afecta les persones amb discapacitat, sigui plenament accessible”.
Per la seva banda, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha assegurat que amb aquest conveni es fa un pas més en l’accessibilitat de les persones amb discapacitat, així com per la resta de la ciutadania que tingui una dificultat per a entendre el llenguatge jurídic, com el col·lectiu de la gent gran. “L’objectiu és anar adaptat tots els textos legislatius a lectura fàcil, de forma progressiva.”
El conveni contempla que el Consell General i el Govern d’Andorra assumiran cadascun el 50% del finançament dels treballs que es vagin acordant de manera conjunta. Té una vigència d’un any, prorrogable fins a un màxim de cinc anys.